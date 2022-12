Ezúttal kiskutyát talált egy poggyászban a reptéri röntgen

Alig két héttel az után, hogy a röntgenes átvilágítás során egy macskát találtak egy utas bőröndjében a New York-i John F. Kennedy reptéren, egy kiskutyára bukkant a reptéri biztonsági szolgálat a wisconsini Madisonban – írja a Fox.

Mint korábban írtuk, a macska a gazdija tudta nélkül mászott bele a bőrönbe, ám az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) közleménye alapján úgy tűnik, hogy a kutyus gazdája tisztában volt azzal, hogy a kedvence a hátizsákjában van, de erről nem tájékoztatta sem biztonsági szolgálatot, sem a légitársaságot.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022