Pornós, drogos apa, priuszos anya a korábban bombával fenyegetőző ámokfutó családjában

Colorado Springs Club Q nevű melegbárjában november 19-én éjfél előtt egy fegyveres ámokfutó jelent meg. A gépfegyverrel és pisztollyal is felfegyverkezett Anderson Lee Aldrich-et pár perc alatt hatástalanította egy családjával a klubban tartózkodó háborús veterán, de a 22 éves ámokfutó által leadott lövések 5 embert megöltek, és több tucat embert megsebesítettek. Anderson Lee Aldrich-nek már korábban is volt dolga a rendőrséggel: másfél évvel ezelőtt azzal fenyegette az édesanyját, hogy felrobbantja a házát. Kézenfekvő lenne gyűlölet-bűncselekményként tekinteni a támadásra, de ügyvédjei szerint Aldrich nembináris, és egyelőre a hatóságok nem is gyűjtöttek össze elég bizonyítékot ehhez a súlyos vádhoz.

Tragédia rázta meg a fegyveres ámokfutók egyik fellegvárának számító Colorado állam második legnagyobb városát, az 500 ezer lakosú Colorado Springset november 19-én. Szombat éjjel a város 2002 óta működő – sokáig egyetlen – melegbárjában, a Club Q-ban egy fiatal fegyveres férfi jelent meg: az éjszakai mulatóba belépő 22 éves Anderson Lee Aldrich rögtön tüzet nyitott egy gépfegyverrel a hely közönségére. A bár két bátor vendége pár perc alatt leszerelte a támadót, de a golyók így is megöltek öt embert, 19 másikat pedig súlyosan megsebesítettek. Illetve volt még hat olyan sérültje is a tragédiának, akik nem az ámokfutó lövéseitől sérültek meg, hanem a kialakuló pánik következményeként.

A golyóálló mellényt, taktikai felszerelést és – a kezében fogott gépfegyver mellett – az oldalán egy pisztolyt is viselő támadót saját pisztolyával és egy transznemű vendég magassarkúja segítségével hatástalanító a veterán katona, Richard M. Fierro, aki feleségével, felnőtt lányával és annak barátjával bulizott a helyen. Kiütötte a közel kétméteres Aldrich-et, ezért a gyilkost először kórházba is kellett szállítani. Az elkövető hétfő óta előzetesben van: ötrendbeli gyilkosság, gyűlölet-bűncselekmény és egyéb bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják. Az ámokfutót megfékező, Afganisztánt és Irakot is megjárt 45 éves veterán felesége és a lánya is megsérült a támadásban.

Aldrich egyelőre megtagadta a vallomástételt, úgyhogy a motivációit sem lehet még egyértelműen megállapítani – így a hatóságok azt sem tudták eldönteni, hogy a november 20-i Transznemű emlékezés napja előestéjén végrehajtott támadás gyűlölet-bűncselekménynek tekinthető-e (ennek alátámasztásához ugyanis még nem áll rendelkezésre elég bizonyíték).

A hős veterán „sógora” is az áldozatok között van

A véres támadás a Club Q bárpultjának mindkét oldalán halálos áldozatokkal járt.

A tragédia napján is italokat töltő 38 éves Derrick Rump, és 28 éves transznemű kollégája, Daniel Aston a hely szívét és lelkét jelentették a törzsvendégek, a fellépők és a kollégák szerint, azonban nem sikerült időben menedéket találniuk, és Aldrich lövései halálosan megsebesítették őket.

Rajtuk kívül még hárman haltak bele Aldrich vérengzésébe: Ashley Paugh, aki egy árváknak nevelőszülőt kereső civil szervezetnél dolgozott, Kelly Loving, a helyi transznemű közösségben anyafigurának számító 40 éves transz nő, valamint a klubot életében első alkalommal meglátogató, barátnőjével és a nő szüleivel (a Fierro-családdal) mulató 22 éves férfi, Raymond Green Vance.

„Harci üzemmódba kapcsoltam”

Még nagyobb tragédia is történhetett volna, ha a háborús övezetekben szerzett tapasztalatokkal felfegyverzett Richard M. Fierro nem reagál reflexből a szeme láttára kibontakozó fegyveres konfliktusra. Fierróék azért keresték fel a klubot, mert szerették volna megnézni lányuk egyik barátjának drag queen show-ját (ez egy olyan műsor, amit például egy nőnek öltözött férfi ad elő a színpadon).

A helyzet eszkalálódását megakadályozó férfi éppen egy asztalnál ülve italozott a társaságával, amikor a lövöldözés elkezdődött. Míg más vendégek (és a klub alkalmazottai) rögtön menekülőre fogták, vagy fedezéket kerestek (rosszabb esetben azt hitték a hangokra, hogy a klubban játszott zene részét képezik), addig Fierró támadásba lendült:

Nem tudom pontosan, mit csináltam, csak harci üzemmódba kapcsoltam. (…) Csak azt tudtam, hogy meg kell ölnöm, mielőtt ő ölne meg minket

– mesélte a háborús övezetekben több golyót, traumát és kitüntetéseket is szerző, leszerelése óta feleségével családi sörfőzdét üzemeltető hős.

Fierro először gondolkodás nélkül a földre vetette magát, és lerántotta a barátját is a golyózápor elől, majd gyorsan felmérte a terepet. Az ellentámadás tökéletes pillanata pedig akkor jött el, amikor az ámokfutó elindult a menekülő tömeg után a terasz felé vezető ajtón. Az egykori katona ekkor gyorsan mögé rohant, és a mellénye egyik fogantyújánál fogva a földre rántotta, majd ráugrott.

„Lövöldözött abban a pillanatban? Épp lőni készült? Nem tudom. (…) Csak azt tudtam, hogy le kell nyomnom” – folytatta a visszaemlékezést Fierro, akinek először a gépfegyvert sikerült eltávolítania a földön fekvő Aldrich kezéből. Majd amikor a támadó előkapott egy kézifegyvert, akkor azt is kicsavarta a kezéből, és elkezdte a fejét püfölni vele.

Ezután először arra kért egy transznemű vendéget, hogy fogja meg a verekedésben távolabb sodródó gépfegyvert, nehogy Aldrich-hoz kerülhessen ismét, majd arra is megkérte, hogy taposson az arcába a magassarkújával. Aldrich letartóztatási fotóján is látszik, milyen csúnyán elbánt vele az egykori katona.

„Sok életet mentett meg” – méltatta Richard M. Fierrót a város polgármestere, John Suthers, majd azt is elmondta, hogy beszéltek telefonon, és lenyűgözte a férfi alázatossága. „Soha nem találkoztam még olyan emberrel, aki ilyen hősies tetteket hajtott végre, és mindezt ilyen alázatosan tette.” Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden is felhívta a veteránt, hogy köszönetet mondjon neki.

Kérdésesek a nembináris mormon ámokfutó motivációi

Nem csak a helyszín, azaz a melegbár miatt lehet kézenfekvő azt gondolni, hogy az LMBTQ-közösség elleni gyűlölet-bűncselekmény történt, és nem is csak azért, mert Colorado Springsben van az egyik legnagyobb melegellenes keresztény szervezet, a magát egyházként meghatározó Focus on the Family központja. Hanem azért is, mert Aldrich ámokfutása a Transznemű emlékezés napjának előestéjén történt – amit vasárnap egy bruncholással (a brunch kifejezés a breakfast és a lunch angol szavak összevonásából született) ünnepeltek volna meg a szórakozóhelyen.

A képet árnyalja, hogy az ámokfutó ügyvédjei által benyújtott dokumentumokban azt írják, Aldrich nembináris. A papírokon egyrészt a hímnemű személyes névmás (he) helyett a többes szám harmadik személyt is jelölő semleges személyes névmással (they) hivatkoznak ügyfelükre, másrészt a Mr. (Mister – úr) vagy a Ms. (Miss – kisasszony) rövidítések helyett is a Mx. formájú semleges rövidítést használták a neve előtt.

És az a tény is tovább árnyalja a képet, hogy Aldrich és édesanyja az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza nevű felekezetnek – ismertebb nevén mormon egyháznak – a regisztrált tagja, bár Aldrich az egyház közleménye szerint már egy ideje nem vesz részt aktívan a közösség életében. (Sőt, az édesapja is mormonnak vallja magát mind a mai napig.)

Tavaly túszul ejtette az anyját

Aldrich eddig elzárkózott a vallomástételtől, így a motivációit egyelőre homály fedi, de a támadás után hamar kiderült, hogy a megyei rendőröknek egyszer már volt vele dolguk 2021 júniusában, amikor váratlanul beugrott az édesanyjához, hogy túszul ejtse, miközben azzal fenyegette, hogy egy házilag barkácsolt bombával felrobbantja mindkettejüket.

Édesanyja, Laura Lea Voepel segélyhívására ekkor a rendőrjárőrök mellett bombaszakértőket is a helyszínre küldtek, és a környéket is kiürítették. Aldrich végül három óra győzködés után mezítláb, feltett kézzel ment ki a ház elé, a hatóságok pedig letartóztatták.

Aldrich anyjának házában nem találtak bombát, ezért nem emeltek a férfi ellen vádat, és a fegyvereit sem foglalták le. Pedig a fegyveres ámokfutók megfékezésére hozott szabályok értelmében utóbbit is könnyedén megtehették volna, ahogy a fegyverviseléshez való jogát is korlátozhatták volna.

De még csak kényszergyógykezelésre sem ítélték, így Aldrich az eset után egy évvel az egyik coloradói lap túszdrámát bemutató cikkét is le akarta szedetni, mondván: nem emeltek ellene vádat, nincs is semmilyen ügy.

A napokban egy olyan felvétel is újra előkerült, amin az látható, ahogy Aldrich őrjöngve várja a rendőröket. A videót eredetileg az édesanyja közvetítette élőben az interneten azon az ominózus napon. (De a házban felszerelt Ring-kamerák aznap készült felvételei is megjelentek, köztük egy videóval, amin Aldrich megadja magát.)

Pornós, ketrecharcos és drogos apja miatt még a nevét is megváltoztatta

Az ámokfutó múltjának más részeit is feltárta a sajtó. Aldrich Nicholas Franklin Brink néven született Laura Lea Voepel és Aaron Brink gyermekeként. Szülei azonban egy év után elváltak, mert a kevert harcművészeteket (MMA) gyakorló és oktató, kristálymetfüggő édesapja erőszakosan bánt velük.

A nevét is részben azért változtatta meg Anderson Lee Aldrich-re 16 évesen, mert szeretett volna elszakadni apja emlékétől, illetve attól tartott, hogy a korábban Dick Delaware néven pornózó, drogcsempészés miatt börtönbüntetésre ítélt apja majd megtalálja.

De az ekkor még Texasban élő kamasz névváltoztatásának volt egy másik fontos oka is: Nicholas Franklin Brinket ugyanis nemcsak személyesen szekálták az iskolatársai, hanem még egy honlapot is létrehoztak a megszégyenítésére.

Hogy még teljesebb legyen a kép a családról: az ámokfutó édesanyjának is többször meggyűlt a baja a törvénnyel: a most 45 éves Laura Lea Voepel öt év próbaidőt kapott gyújtogatásért 2013-ban, emellett többi között ittas vezetésért, garázdaságért is letartóztatták. És még egy érdekes részlet a családi háttérről: Anderson Lee Aldrich anyai ágon annak a korábban a kaliforniai törvényhozásban ülő republikánus politikusnak, Randy Voepelnek az unokája, aki a Capitolium 2021. január 6-i ostromát a függetlenségi háborúhoz hasonlította.