Rubint Réka: Annak, akinek nincs élete, van ideje kommentelgetéssel foglalkozni

Azt vallja: nem foglalkozik a kritizálóival, hiszen a kutyaürülékbe sem lép bele az utcán, ha meglátja azt.

Az Indexnek adott interjút Rubint Réka. A fitnesz-szakember kitért a kommentelőkre, akik néha-néha őt is megtalálják az online térben. Rubint azt mondja, csak bizonyos embereknek van idejük vele és a családjával kommentek formájában foglalkozni.

Annak az embernek, akinek nincs élete, annak van ideje kommentelgetéssel foglalkozni. Nekem hál’ istennek olyan gyönyörű életem van, ami nem engedi meg azt, hogy állandóan azt nézzem és olvassam, ki mit ír és mit gondol rólam. Én pontosan tudom, milyen ember vagyok, és akik engem ismernek, ők is tudják. Aki ismeretlenül vagdalkozik, azzal azért nem tudok mit kezdeni, mert csak az időmből és az energiámból venne el, amit arra fordíthatok, hogy a kisfiammal kimenjek az erdőbe sétálni, vagy megtartsak egy tábort. Én soha nem foglalkoztam azzal, aki lasszóval próbál elkapni és visszahúzni. Mindig kikerültem és mentem tovább, mert tényleg az időből és az energiából vesz el, ezért felesleges ezzel foglalkozni. Mindig mindenkit erre buzdítok.

Majd hozott egy kutyaürülékes hasonlatot is:

Hogyha látunk egy kutyaürüléket az utcán – ha látjuk, hogy ott van, belelépsz? Nem, nem lépsz bele. Azért nem lépsz bele, mert ha belelépsz, koszos lesz a cipőd, büdös lesz a lábad, elvesz az idődből, energiádból, mire azt lepucolod. Idő és energia. Ki kell kerülni és menni tovább

– fogalmazott Rubint, aki kitért a Dancing with the Stars című műsorra is, ahonnan az első adásban kiestek. Azt mondja, akkor értesül a műsor híreiről, ha az Instagram feldobja neki: „Én mindenkinek tiszta szívből gratulálok és szurkolok, mert tudom, hogy mindenki nagyon sok munkát és energiát tesz bele hétről hétre. Van, aki előnyökkel indul, hiszen Adélnak versenytáncos múltja van, amivel nehéz felvenni a versenyt, de ez bármilyen sportra igaz”.