Megőrül az internet a bányászért, aki munka után, szénportól koszos arccal vitte kosármeccsre a 3 éves fiát

Szélsebesen ment körbe az interneten egy fotó, amelyen egy férfi szerepel a 3 éves kisfiával, amint egy kosármeccsen szurkolnak. Ez még nem lenne akkora szenzáció, de az apuka, Michael McGuire szénportól fekete arccal, munkaruhában ül a Rupp Arénában a Kentucky Wildcats meccsén. McGuire ugyanis bányász, a műszak után egyből a stadionba sietett, hogy együtt szurkolhasson a fiával – írja a Boredpanda.

A fotót John Calipari kosárlabdaedző tette közzé a Twitteren, akinek korábban szintén bányászattal foglalkozott a családja.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.

From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022