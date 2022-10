Még egyszerűbb az appletöltés a Huawei telefonokon

Regionális bemutatása után nem sokkal, október elsejétől hazánkban is elérhető a HUAWEI nova 10 amely lenyűgöző szoftveres és hardveres képességekkel új mércét állít a felhasználói élmény terén. A telefon stílusos megjelenésével, és fejlett hardveres képességei igazán meggyőzőek, de a még kiválóbb felhasználói élmény kulcsa a továbbfejlesztett AppGallery alkalmazásbolt. Az áruházban elérhető nemzetközi és helyi appok a felhasználók mindennapi életének számos aspektusát lefedik, és az appok letöltése pedig még egyszerűbbé vált.

A Huawei alkalmazás-áruháza, az AppGallery még 2011-ben, az okostelefonok hajnalán indult, majd az elmúlt három év alatt a világ harmadik legnagyobb alkalmazás-áruházává nőtte ki magát és mára több mint egymillió applikációval és 580 millió felhasználóval büszkélkedhet globális szinten. A lendületes növekedés pedig hozta magával a felhasználói élmény folyamatos fejlődését is. A folyamatos fejlesztés hatására mára könnyedén telepíthetjük az olyan alkalmazásokat, mint a Revolut, a Viber, a Tinder, az About You, a Bolt, vagy a Whatsapp.

Az alkalmazásáruházban a lokális applikációk köre is folyamatosan bővült az elmúlt években, ennek eredményeképp mára számos fontos alkalmazás elérhető, ami a napi életünkben hasznos lehet, legyen szó vásárlásról, utazásról, vagy pénzügyi alkalmazásokról. Könnyedén telepíthetjük így akár a MÁV, vagy az Időkép, az EESZT, a Lidl appját, de bankolhatunk is például az Erste George, az MKB Bank, vagy a Raiffeisen applikációján keresztül, utóbbinál ráadásul a Raipay segítségével az NFC-fizetés is megoldott. Az érintéses fizetésre emellett a Curve alkalmazása is lehetőséget kínál. Ha pedig híreket olvasnánk, azt megtehetjük többek között a 24.hu appjában is.

A Huawei telefonok felhasználói ezentúl még egyszerűbben érhetik el kedvenc alkalmazásaikat. Megújult ugyanis az AppGallery, így a Petal Search keresőmotor AppGallery-be történő integrálásásával a korábbinál is hatékonyabbá vált az appbolt használata. Legyen szó közösségi médiáról, szórakozásról, játékról vagy chat-appokról, a kedvenc alkalmazásunk letöltéséhez elég megnyitni az áruházat, rákeresni, majd egy gombnyomással biztonságos környezetben az AppGallery letölti számunkra a kívánt alkalmazást. Miután pedig jóváhagytuk, az áruházból telepíthetjük is az eszközünkre, sőt, még a frissítésekről is kapunk értesítést. Ily módon könnyedén elérhető minden fontosabb alkalmazás, mint a Facebook, Messenger, Instagram, Spotify vagy a Google-szolgáltatások elérésére alkalmas Gspace.

2022-ben a személyes adatok biztonsága is fontos szempont, amire a Huawei szakértői kiemelt figyelmet fordítanak. Az AppGallery csak azokat az adatokat gyűjti és dolgozza fel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók kereshessenek, telepíthessenek és kezelhessenek harmadik féltől származó alkalmazásokat. Emellett minden AppGallery-be bekerülő, harmadik féltől származó appnak szigorú, négy lépcsős biztonsági ellenőrzésen kell átmennie, továbbá az alkalmazásruház napi biztonsági ellenőrzéseket végez, hogy kiszűrje az alkalmazáson belüli rosszindulatú viselkedésre utaló jeleket.

A fejlesztők ráadásul a szülőkre is gondoltak, hiszen az AppGallery korhatár-besorolási rendszerrel is rendelkezik, így a felhasználói beállításoknak megfelelően az appbolt blokkolja a nem életkornak megfelelő tartalmakat.

A továbbfejlesztett AppGallery a HUAWEI nova 10 telefonban ráadásul kitűnő képességekkel is párosul: előlapján ugyanis egy 60 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor dolgozik, ez azt jelenti, hogy a telefonnal nemcsak kiváló részletességű szelfiket készíthetünk hanem a hagyományos előlapi kamerákhoz képest jóval nagyobb teret lát a környezetünkből is. Emellett az akár 4K felbontású szelfivideókat portréfelismerő algoritmusok segítik a még kifinomultabb bokeh hatásért. Attól sem kell tartanunk, hogy a gyakori használat miatt folyamatosan töltő mellé kényszerülünk: a 4000 mAh kapacitású akkumulátor a 66W Huawei SuperCharge technológiának köszönhetően készülékünk a reggeli készülődés során akár teljesen feltölthető.