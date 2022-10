Erdélyi Mónika a Mónika show-ról: Mindig csak a verekedéseket említik meg, pedig annyi ember életébe hoztunk örömet

Bántja, hogy ezzel azonosítják a volt műsorát.

Az RTL Sztori című műsor vasárnapi adásában Erdélyi Mónikát is megszólaltatták, aki évekig vezette a csatornán a Mónika show című talkshow-ját. A műsorvezető azt mondja, mentálisan sokszor megterhelő volt neki, hogy a műsor vendégei érzelmi terheket cipeltek be a stúdióba, amiből neki is jutott.

Az évek során azt éreztem, főleg a vége felé, hogy tök jó lett volna, ha kérek egy kis segítséget, hogy én is letehessem azt a batyut. Azt tartom igazságtalannak, hogy ha a show-ról beszélnek, a verekedéseket meg ezeket említik meg, pedig annyi ember életébe hoztunk örömet

– vallja Erdélyi, akinek a szerkesztők mutattak egy videót, ahol éppen egy kölyökkutyával leptek meg egy kislányt a show egyik adásában.

Ez az adás 35. percétől hallgatható vissza.