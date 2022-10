„Meghalok, ha újra elkezdek inni” – Molnár Gusztáv kijött az elvonóról, most a rehabilitációs konzulensénél lakik

Molnár Gusztáv augusztusban önként vonult be az elvonóra. Ezúttal két hónapot töltött bent, a Blikknek adott interjúja szerint viszont nemrég elhagyta az intézményt, jelenleg a gondozójánál él, aki továbbra is felügyeli a terápiáját.

Elméletileg egy-másfél évig is tarthat a terápiám, de ezt nem szükséges mind odabent eltöltenem. Van egy rehabilitációs konzulensem, ha úgy tetszik, egy gondozóm, most nála lakom

– magyarázta a lapnak Molnár, aki szerint az új élete elkezdéséhez el kell engednie a múltat, amihez az első lépés az, hogy mindenkitől bocsánatot kér, akit korábban megbántott az alkohol miatt.

A külföldi életről egyelőre letett, Magyarországon szeretne munkát találni. Mint mondja, nincs egyszerű dolga, hiszen az alkohollal való küzdelme közismert, így vissza kell szereznie az emberek bizalmát.

Tudom, hogy ha nem megyek be két hónapja az elvonóra, meghalok, és akkor is meghalok, ha újra elkezdek inni. Szeretnék példakép lenni azok szemében, akik még csak most vívják a küzdelmüket az itallal. Szeretném bebizonyítani, hogy igenis meg lehet csinálni, ha én is meg tudom. Persze ehhez még idő kell és tudom, hogy az út elején járok, de legalább elindultam ezen az úton.