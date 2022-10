„Már megint, a csudába!” – mondta Károly király, majd kezet fogott Liz Trusszal

III. Károly király találkozott Liz Truss brit miniszterelnökkel első közös audenciájukon. Edward Hardy brit újságíró erről osztott meg egy felvételt a Twitteren, amit feliratozott is a netezők kedvéért.

– A fenébe is, sebaj!

Károly „Back again, dear oh dear!” kijelentése persze inkább szólt a közös meetingüknek – némi angol humorral –, amelyet a videó alapján a háta közepére sem kívánt.

Liz Truss: “Your Majesty. Lovely to see you again”

King Charles III: “Back again. Dear oh dear. Anyway”

Liz Truss: “It’s a great pleasure”

King Charles III: “Dear oh dear. Anyway” pic.twitter.com/LPYZAXDTuU

