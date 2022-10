Rubint Réka a kritikusainak: A legegyszerűbb azt mondani, megosztó vagyok. Kit osztok meg és mit?

Felsorolt egy rakat eredményt, amit már elért az életében.

Rubint Réka és Andrei Mangra távoztak a Dancing with the Stars első élő show-jából, miután a legkevesebb szavazatot kapták a nézőktől. A fitneszedző meglepődve állt a történtek előtt, a Tények stábjának külön interjút adott, amiben csípősen üzent az őt kritizáló kommentelőknek is.

Mit tudnak mondani arra, hogy 21 éve a férjemmel élek? 20 év házasságban, rengeteg, rengeteg olyan dolog volt az életünkben, ahol nem mellszélességgel, hanem a hátammal, vállammal, mindennel ott kellett állnom a férjem mellett. Nevelek három gyereket, háztartást vezetek, reggeltől estig dolgozom, nincs olyan csarnok, ahova beférne annyi ember, amennyien szeretnének jönni. Táborokat tartok 12 éve, 300-200-100 fős táborokat, külföldön, belföldön. Erre a legegyszerűbb azt mondani: megosztó. Kit osztok meg és mit?

Rubint hozzátette, legkisebb fia azt mondta neki a kiesést követően, legalább már több időt tud tölteni a fitneszedző a családjával.