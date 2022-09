A hivatalos Last of Us-napon érkezett meg a sorozat első előzetese

Jövőre jön a sorozat.

Szeptember 26-án megérkezett a nagysikerű The Last of Us videójáték HBO-s sorozatadaptációjának első előzetese. Az időzítés nem véletlen, ugyanis a sztori szerint ezen a napon tör ki a járvány, egyben ez a hivatalos The Last of Us rajongói nap is.

A sorozat első, tízrészes évada 2023-ban érkezik majd az HBO Maxra, főszerepben Pedro Pascallal és Bella Ramsey-vel. Ők alakítják Joelt és Ellie-t, akik zombiszerű lényekkel fertőzött Amerikán vágnak keresztül. Egy barátságos ellenállócsoporthoz igyekeznek, akik úgy gondolják, a lány lehet a fertőzés megállításának kulcsa.