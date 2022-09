Attól tart egy nő, hogy kellemetlen megjegyzése miatt sose mehet vissza a Lidlbe vásárolni

Kínos helyzetbe hozta magát egy viccelődésével.

Vélhetően mindenkinek van olyan élménye, amikor egy mondata kellemetlen helyzetbe hozta, pedig mielőtt kimondta volna, egyáltalán nem volt benne, hogy gondot okozhat.

Így volt ezzel az a nő is, aki a Lidlbe ment el vásárolni, de úgy van vele most, talán sose kéne oda visszatennie a lábát. A Mirror idézte egy Facebook-csoportba leírt történetét.

Már a vásárlás végén járt, a szalagnál állt a sorban, mikor a pénztáros megkérdezte az előtte álló férfit, aki rengeteg alkoholt vett, hogy „buli lesz, uram?”.

Mire a nő viccelve megszólalt,

én is bulizok, huhú!

– that’s what she said, mert vett egy kis üveg proseccót.

Akkor jöttem rá, van még egy áru a kosaramban… egy uborka. A barátságos pénztáros rámnézett én is rá, aztán egy akkora nevetésben törtem ki, hogy alig tudtam fizetni.

Azt mondja, nem hiszi, hogy valaha is visszamerészkedik a boltba.