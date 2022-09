Annoni Zita és Gianni Annoni újra babát várnak

Annoni Zita nemrég elárulta, hogy idén márciusban spontán vetélése volt a 10. héten.

Autóban ültünk, félre kellett állnunk az úton, és a férjem, Gianni azonnal a kórházba sietett velem, toltak is be a műtőbe. Ez az első alkalom, hogy ilyen történt velem, nagyon nehéz átélni. Volt olyan korábban, hogy nem volt sikeres a beültetés, de ami ennyire sokáig elvitt terhesség, és már teljesen beleéltük magunkat, elhittük, hogy most nem kell hat évet várnunk és tényleg sikerült, járt rajta az agyunk, hova tesszük a kiságyat, a pelenkázót…