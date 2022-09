Négy éves a gyerek, de már alkoholt pancsolt otthon

Sok tudós a gyerekkorában fedezi fel magában a tanulás és a tudományok iránti szeretetüket, például úgy hogy különböző kísérletet végeznek el otthon. Nem kell feltétlen valami komoly dologra gondolni, és általában veszélytelen is, főleg ha a szülők odafigyelnek.

Egy anya most ennek a határán állt, nem tudta, hogyan döntsön leállítsa-e fia kísérletét, vagy sem – írta a Mirror.

A négyéves fiú ugyanis tudtán kívül pancsolt szeszt készít.

Az anya, Claire Willett attól tart, fia kísérlete túl sikeres lesz.

– írta az Willett a Twitteren egy kép kíséretében a kulacsról. A moonshine-nak, azaz holdfénynek nevezik a pancsolt szeszt az angolszász vidékeken. A név onnan ered, hogy mivel illegális volt az alkoholkészítés, az éj leple pancsolták össze abból, amiből éppen lehetett.

My 4y/o slipped half a corn cob in a water bottle + called it “corn water” + screwed it tight + checks it daily + guards it scrupulously + tonight he took a stealthy sip + announced “it needs another day” + I just realized he’s making … moonshine?

