Harry Styles filmjét álló ováció fogadta, örömében szájon csókolta színészkollégáját, Nick Krollt

Hétfőn a Velencei Filmfesztiválon bemutatták Olivia Wilde második rendezői munkáját, a Nincs baj, drágám című filmet. A premier után négy percig állva tapsolta a közönség a produkciót és az alkotókat. A férfi főszerepet játszó Harry Styles az ünneplés közepette odalépett kollégájához, Nick Krollhoz, egy csókot nyomott a szájára, majd a két színész megölelte egymást.

A gesztus főleg annak tudatában tűnhet kicsit drámainak, hogy a hírek szerint a tinisztárból lett színész jelenleg Wilde pasija, igaz, ennek semmi jelét nem adták a fesztiválon, szinte egymásra sem pillantottak egész idő alatt.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022