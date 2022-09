Többen halnak meg anorexiában, mint depresszióban

Komplex tényezők és krónikus betegségek

“A fiatal magyar nők 3%-a érintett az evészavarok valamilyen súlyosságú formájában. Az evészavar kialakulásához arra fogékonynak, hajlamosnak is kell lenni, amiben több tényező is szerepet játszhat, például genetikai tényezők, vagy korábbi túlsúly. Külön kiemelném a bántalmazást, mint kockázati tényezőt, amely lehet szexuális, fizikai vagy érzelmi. A szexuális visszaélés például az evészavarban szenvedő nők egynegyedét érinti. Az anorexiával járó kóros soványság kapcsán a női jellegek eltűnnek, így a test kevésbé lesz szexuális értelemben vonzó, ezáltal csökken az esélye, hogy ismét szexuális bántalmazás áldozatául essen a beteg.” – beszélt a betegség kialakulásának lehetséges okairól Dr. Babusa Bernadett, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet adjunktusa. Az evészavarok akár hosszú évekig, évtizedekig is eltarthatnak. Minél tovább marad kezeletlen, annál rosszabb a prognózis és annál hosszabb ideig tart a felépülés folyamata. Ezért is fontos, hogy minél hamarabb professzionális segítséget kapjanak az érintettek.

A betegségek kialakulásában a családi tényezőknek szintén szerepe lehet, a tanult minták fontosak, így az evés önjutalmazásra vagy önmegnyugtatásra való használata gyakran már gyerekkorban felfedezhető. Ilyen például a szülői túletetés vagy étellel való jutalmazás, illetve a kisgyerek étellel való megnyugtatása és figyelemelterelése a kellemetlen érzéseiről. “Az evészavaros páciensek gyakran számolnak be az ételekhez és az evéshez köthető gyermekkori érvénytelenítő környezetükről. Például elhízás esetében gyakran hallani a páciensektől, hogy nem érzékelik a jóllakottságot, ezért hajlamosak túlenni magukat. Emögött az a gyermekkori tapasztalat húzódhat meg, hogy a szülő rendszeresen elutasította, érvénytelenítette a jóllakottság érzését. Az evészavart valamilyen kiváltó tényező szokta elindítani, ami lehet egy megterhelő életesemény, például egy csalódás vagy kudarc, melyekkel a megküzdési készségek hiányában nem tud hatékonyan megbirkózni az érintett. Ilyen esetekben a test és az evés felletti fokozott kontrollal próbálják meg visszaszerezni az életük irányítását.” – mesélte Dr. Babusa Bernadett.

“Ha így folytatod, meg fogsz halni!” – ezzel szembesítette Valentinát az iskolaorvos, miután az éhezéstől rosszul lett egy testnevelésóra alkalmával.

Depresszió, felborult hormonrendszer, elmaradt menstruáció, félelem, önutálat. Csupán 32 kg volt a 158 cm-es magasságához, a haja tincsekben hullott, már jártányi ereje is alig maradt, nehezére esett a tanulás, a legalapvetőbb dolgokat is alig értette. Rájött, muszáj lesz változtatnia.

A fokozott közösségi média használat és a celebritásokkal való összehasonlítás a saját testtel való elégedetlenséghez vezethet, ami az evészavarok ismert kockázati tényezője. Szintén gyakori kiváltó tényezők a kortársak csúfolódásai, a testtel kapcsolatos megszégyenítések. A testszégyenítés általában a túlsúllyal van összefüggésben, fiúk esetében azonban gyakori az is, hogy azok esnek áldozatául, akik a kortársaiknál később kezdenek el érni.

A betegség hosszú távú fennmaradásában további tényezők nevezhetők meg, mint például az evészavar következményeként kialakult depresszió és elszigetelődés. Az evészavar a családon belül is változásokat képes elindítani, így nem ritka például, hogy fokozott szülői konfliktus vagy válás esetén a betegség miatt jobban egyetértenek a szülők, félreteszik a konfliktusaikat, ilyen szempontból az evészavar „tartja össze” a családot.

Társadalmi párbeszéddel az evészavar ellen

„A hazai egészségügyi rendszer támogatása során igyekszünk megtalálni azokat a komplex megoldásokat, melyek nem kizárólag a kórházi dolgozók munkáját, immunvédelmét, a betegek felépülését vagy az intézmények felszerelését segítik, hanem nagy hangsúlyt fektetünk az egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek közérthető átadására és a prevencióra is. Vállalatunk folyamatosan keresi azokat az értékteremtési lehetőségeket, amikor nemcsak adhat, de társadalmi párbeszédet is kezdeményezhet. Kampányaink során nagyon sok olyan személyes történettel találkozunk, ahol az illető életében korábban jelen volt az evészavar, vagy éppen a súlya, alkata, külseje miatt érte hátrányos megkülönböztetés és számára a tudatos táplálkozás, a sport segített lelkileg megerősödni és a gyógyulás, önelfogadás, egészséges testkép felé vezető útra lépni. A BioTechUSA hatalmas követőtáborával százezreket ér el, ezért is érezzük felelősségünknek a témával kapcsolatos edukálást. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy olyan patinás intézménnyel működhettünk együtt, mint a Semmelweis Egyetem, akivel közös kampányban hívhatjuk fel a figyelmet az evészavarok kezelésének fontosságára, és akik a támogatásunkból egy hazai szinten egyedülálló projektet valósítanak meg.” – mondta el Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA vállalati kommunikációs és CSR vezetője. A cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának éves keretösszege 100 millió forintos nagyságrendű, amelynek legfontosabb pillére a hazai egészségügyi intézmények és különböző egészségügyi célok támogatása.

A testedzés szerepe az evészavarokban

A rendszeres testedzés jótékony hatással van a fizikai és a mentális egészségre is. Csökkenti a depressziót, a szorongást, növeli az önértékelést és javítja az alvásminőséget. Mindamellett, hogy a rendszeres testedzés alapvetően egészséges tevékenységnek számít, vannak olyan formái, melyek egészségkárosító következményekkel járhatnak. Kényszeres testedzés esetében a sportolással járó öröm elveszik, csak a belső feszültség vagy a bűntudat leküzdése érdekében sportolunk. “A sport akkor jó, ha megtaláljuk az optimális szintjét, valamint a személyiségünkhöz legközelebb álló mozgásformát, ami egyfajta feltöltődést jelent számunkra és hosszú távon is életünk szerves részét képezheti. Lényeges továbbá az is, hogy az evészavarnak vannak olyan formái, amikor nem javasolt a sportolás. Ilyen például az anorexia, mely esetében a sportolással járó fizikai megterhelés veszélyes lehet, rosszullétek, ájulások léphetnek fel. Klinikailag veszélyeztető állapotban a sportolás és az intenzív testedzés akár életveszélyes is lehet.” – hívta fel a figyelmet Bernadett.

Eszter 17 éves volt, amikor egy térdműtét miatti hosszú lábadozás során annyira félt attól, hogy el fog hízni, hogy elkezdett nem enni, később pedig edzésekre járt. Ennek hatására annyira legyengült, hogy már rendszeressé váltak az életében a rosszullétek. Ájulás az iskolában, vonaton, de mégis csak az lebegett a szeme előtt, hogy minél vékonyabb legyen. Ahogy viszont egyre jobban akarta, annál rosszabbul lett…

Hazai szinten egyedülálló projekt az evészavarok gyógyításában

A BioTechUSA Lifestyle Day női inspirációs verseny minden évben egy fontos egészségügyi problémára hívja fel a figyelmet. A cégcsoport idén a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjét támogatja, amely a legrégebb óta működő felnőtt evészavar-központ Magyarországon. A kampány időszaka alatt a fogyasztók is segíthettek és a webshopon tetszőleges összeggel egészíthették ki a vásárlásukat. A BioTechUSA további 5 millió forint készpénz adománnyal kiegészítve juttatta el az intézmény számára az így befolyt összesen 5 466 388 Ft összeget.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjének munkatársai jelentős kutatási eredményeket is publikálnak az evés és a testképzavarok témájában. Ebben a műhelyben született Dr. Túry Ferenc professzor vezetésével az első önsegítő kézikönyv a betegek és hozzátartozóik számára.

“A BioTechUSA jóvoltából ezt az önsegítő kézikönyvet tesszük most online, interaktív formában hozzáférhetővé az érintettek számára. A projekt egyik alapeleme egy evészavarokkal kapcsolatos információs és pszichoedukációs online platform, ahol az evészavarok különféle formáiról, hátteréről és a kezelési lehetőségekről szóló információs anyagok érhetőek el, valamint a szülőknek, tanároknak és sportedzőknek szóló útmutatók találhatóak meg. A projekt másik része az evészavarok családszempontú kezelésének online önsegítő programja, mely az evészavarral küzdők és családjuk számára készülő ingyenes 10 lépéses online útmutató. Olyan témaköröket dolgoz fel, melyek fontos ismeretbeli és gyakorlati információkat nyújtanak az evészavarokkal kapcsolatosan, segítenek az evészavaros tünetek kezelésében, a családi feszültségek csökkentésében és az evészavar kapcsán felborult családi egyensúly helyreállításában” – ismertette Dr. Babusa Bernadett.

Úttörő technológia a testképzavar gyógyításában

Az önsegítő kézikönyv digitalizálása mellett virtuális valóság szemüvegeket fognak vásárolni egy speciálisan az evészavaros betegek számára kifejlesztett szoftverrel együtt, ami egy újfajta kiegészítő terápiás eszköz lehet az evészavarok kezelésében. A specifikus program segítségével létrehozható a páciens avatárja, mellyel pontosan beállítható, hogy milyennek érzékeli a saját testét. Emellett a számára ideálisnak tartott testalkatot is megalkothatja, ezzel párhuzamosan a terapeuta is elkészíti a páciens sziluettjét, így lehetősége nyílik a kettő összehasonlítására. “A VR szemüveghez kapcsolható biofeedback eszköz a galvános bőrellenállást méri, ami a páciens szorongásszintjét mutatja meg. Ezek a virtuális térben létrehozott avatárok lehetővé teszik a súlygyarapodással és a testtel kapcsolatos szorongások csökkentését. Egy másik evészavar specifikus virtuális környezet pedig az ételekkel és az evéssel kapcsolatos félelmek, hibás feltételezések és szorongások csökkentésében, továbbá a negatív automatikus gondolatok azonosításában és módosításában segíthet.” – tette hozzá a szakértő.