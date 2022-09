Nem állt meg a zuhanás végén egy utasokkal teli szabadeséstorony – videón az indai vidámparkbaleset

Egy vasárnap este közzétett videó azt mutatja be, ahogy egy indiai vásáron felállított szabadeséstorony mozgó eleme a földre zuhan több tucat emberrel a fedélzetén.

A baleset Pandzsáb állam Mohali nevű városában történt, helyi idő szerint vasárnap 21 óra 15 perc körül – írja az NDTV nevű helyi csatorna beszámolója alapján a Business Insider.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022