A zeneipar virtuális művészek felé kacsintgatásának újabb mérföldkövét láthattuk augusztusban: a Capitol Records szerződést kötött egy NFT-sneakerekkel foglalkozó startup és egy médiaügynökség egyik mellékprojektjeként megalkotott „robotrapperrel”, FN Mekával. A kiterjesztett valóságban létező zenész szövegeit író mesterséges intelligencia azonban rasszista rímeket alkotott, ezért kevesebb mit két héttel az igazolás híre után fel is bontották a szerződést. És közben a „robotrapper” hangját adó, hús-vér afroamerikai rapper is előkerült, aki nemcsak azt állítja, hogy FN Meka megalkotói eltűntek, miután átküldte nekik a rögzített szövegeket, hanem azt is, hogy valójában ő írta a kifogásolt sorokat.

Az egyik legnagyobb amerikai lemezkiadó, a Universal Music Group ernyője alá tartozó Capitol Records komoly botrányba keveredett, amikor augusztus elején leszerződtették a világ első „robotrapperét”, FN Mekát. Amint elterjedt a hír, hogy – a többi között – a Beatles, a Beastie Boys és Paul McCartney albumait is kiadó lemezcég szerződést kötött a videókban az augmented reality, azaz kiterjesztett valóság technológiával életre keltett művésszel, a közösségi médián túl a szélesebb nyilvánosság is megismerkedett a projekttel.

Az első hírek úgy mutatták be a robotrappert, mint akinek a szövegeit mesterséges intelligencia segítségével alkották meg, de később előkerült a projektben alkotótársnak felkért, majd váratlanul faképnél hagyott houstoni hús-vér rapper, aki nemcsak a robotrapper képmását és hangját kölcsönözte, hanem saját bevallása szerint még a szövegeit is ő írta (de erről majd később) – közben a Capitol az afroamerikaiak közösségének megbotránkozását elkerülendő felbontotta a szerződést.

A botrány kitörése

A virtuális rappert a Vydia médiaügynökség és a divat világát a virtuális valósággal összekötő – NFT-sportcipőket gyártó, és a Nike-val közös NFT-pulcsit is kiadó – RTFKT nevű márka alkotta meg még három évvel ezelőtt, méghozzá a Factory New lemezkiadó közreműködésével, amely az „első, virtuális lényekre specializálódott, újgenerációs zenei cégként” határozza meg magát.

A botrány FN Meka egy rendőri erőszakon poénkodó 2019-es Instagram-posztja miatt robbant ki, a bejegyzést azután fedezték fel sokan, hogy a lemezszerződés híre miatt utánanéztek, ki is ez a robotrapper. A bejegyzés a rapper számainak bemutatása nélkül is tökéletesen érzékelteti, a kritikusok miért gondolták rasszistának a projektet: egy rajzolt képen az látszik, amint FN Meka karaktere a földön fekszik egy cellában, és egy rendőr gumibottal veri. A képhez a következő – vélhetően mesterséges intelligencia által generált – szöveget fűzték hozzá pár emoji társaságában:

„RENDŐRI BRUTALITÁS. Mit tegyek? Ez az őr folyton megüt a gumibottal, mert nem fogok vamzerkedni. Nem vagyok patkány. A börtönélet olyan depresszív. Bárcsak kijuthatnék, hogy újra forró zenéket csinálhassak.

An AI rapper that says the n-word fabricating police brutality… literally every single thing about this is so off-key pic.twitter.com/9bC7odudlZ — mitch (@limitedmitch) August 23, 2022

A kép felfedezése előtt is akadtak, akik azt gondolták, nem szerencsés, hogy egy fekete férfinak kinéző, sztereotípiákat idéző virtuális kiborg az n-betűs szót használja, pláne, hogy a projekt mögött álló Anthony Martini és Brandon Le sem tagja az afroamerikaiak közösségének.

A 2020-as amerikai zavargások idején megalapított Industry Blackout nevű, feketék jogaiért küzdő szervezet a szerződés felbontásának bejelentése előtt pár órával szólította fel a Capitolt, hogy felejtsék el a virtuális művészt, szerintük ugyanis rettentő képmutató, ahogy a virtuális rapper bármiféle következmény nélkül utánoz le olyan szövegeket, mint amilyeneket a Florida Water című számot a robotrapper közreműködésével előadó, a tárgyalására jelenleg a rácsok mögött váró rapsztár, Gunna (polgári nevén Sergio Kitchens) is nyom – miközben a hús-vér rapper ellen talán még a szövegeit és a közösségi médiában megosztott bejegyzéseit is fel fogják használni bizonyítékként a bíróságon.

Inkább a TikTokon való bohóckodásban jeleskedett

A botrány hatására a robotrappert megálmodó Anthony Martini és Brandon Le úgy döntöttek, hogy privátra állítják FN Meka Instagram-profilját, és a Spotify-on is elérhetetlenné tették a számait. Ugyanakkor elég beszédes, hogy a kiadóóriás által felkarolt, innovatívnak beállított zeneipari projekt nem a zenéivel hódította meg a fiatalokat a neten, hanem a TikTokra feltöltött, viccesnek szánt videókkal.

Az egyikben egy jetpackkel zsákol egyet egy kosárpályán, egy másikban pedig az egyik őrült TikTok-kihívást idéz meg, és egy fúró segítségével fogyaszt el egy kukoricát – természetesen kitörik közben a foga is. És vannak itt sima flexelések is Louis Vuitton-kiegészítőkkel, Rolls Royce-okkal, és aranyláncra fűzött Pokémon-kártyákkal. Sajnos (?) már egyik videó sem látható, mivel cikkünk megírása óta a TikTok-videóit (egy kivételével) eltávolították, vagy legalábbis elérhetetlenné tették.

Pedig épp itt volt a legnagyobb tábora: míg az Instagramon 223 ezer követője van, és a Spotify-on is csak átlagosan havi 609 ezer alkalommal játszották le az elmúlt időszakban, addig a TikTokon 10,3 millióan követik, legnézettebb TikTok-videóját néhány hét alatt több mint 36 millió alkalommal indították el.

Azóta mindent töröltek a virtuális rapper hivatalos közösségi profiljairól, szóval következzen egy tavalyi összeállítás a YouTube-ról.

Közben az eredeti hang is kitálalt

FN Meka megálmodói még 2021-ben azt nyilatkozták, hogy idővel szeretnék a rapper hangját is a modern technológia segítségével megalkotni ahelyett, hogy valakit megbíznak vele, hogy felmondja a szövegét. Valószínűleg már több lépést is megtehettek ebbe az irányba, mivel a virtuális művész egyetlen, valóban a valóságból kölcsönzött „tartozékát” adó feltörekvő zenész, a texasi Houstonból származó Kyle The Hooligan azt állítja, hogy miután elküldte a hangfelvételeket, Martini és Le kámforrá vált.

A houstoni rapper még egy olyan videót is megosztott Instagramon az igazát alátámasztandó, amelyben a Teslájában ülve mutogatja a telefonjáról FN Meka első számainak demóit.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kyle The Hooligan 🇹🇹 (@kylethehooligan) által megosztott bejegyzés

A hús-vér MC azt is elmesélte a közösségi oldalán, hogy először lelkesen fogadta a megkeresést, mert rengeteg pénzt és a jövőbeli bevételekből származó jutalékot is ígértek neki, de csak szóban állapodtak meg az egészről. Így szerződés nélkül pórul járt, mivel az FN Meka nevű projekt megalkotói egyszerűen csak ghostolták, mintha egy egyéjszakás kaland lett volna – így saját bevallása szerint ő is csak a hírekből értesült arról, hogy a robotrappert leigazolta a Capitol.

A Capitol szerződésbontásról szóló döntésének nagyon örülő Kyle The Hooligan arról is beszélt, hogy miután FN Meka megalkotói megkapták, amit akartak, őt pedig szó nélkül lepattintották, azt tervezte, ő fogja kiborítani a bilit. Csak meg akarta várni, amíg jobban befut az ő felpitchelt hangján megszólaló, a rasszista szövegeibe és sztereotip imidzsébe végül a lemezszerződés megkötése után tíz nappal belebukó virtuális rapper. De a Vice-nak adott interjújában ennél súlyosabbat is állított:

azt, hogy valójában nem is egy mesterséges intelligencia írta a projekt debütálásakor 6ix9ine, Icy Narco, Lil Pump és Trippie Redd ötvözeteként beharangozott virtuális művész szövegeit, hanem ő.

Így nem csoda, hogy Kyle The Hooligan már azt is bejelentette, szeretné bíróságra vinni az ügyet.