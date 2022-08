Náthás lett az egész család, ilyenkor ez segíthet

Tanévkezdés után nem sokkal a gyerekek náthásan mennek haza az iskolából. Karola már tudja, hogy a férjével együtt hamarosan ők is elkapják a fertőzést, és az egész családot ledönti a lábáról a megfázás.

Ősszel a legkönnyebb elkapni a náthát

Amint elkezdődik az iskola és az óvoda, sokkal könnyebb megfázni, ugyanis a közösségbe járó gyerekek gyorsan megfertőzik egymást. Otthon pedig a szüleik hamar elkaphatják tőlük a betegséget, és olyankor együtt tüsszög és fúj orrot az egész család. A meghűlés gyakran jobban megviseli a felnőtteket, mint a gyerekeket – különösen igaz lehet ez a férfiakra. A náthát a köznyelvben megfázásnak nevezzük, pedig nem a hideg levegő okozza, hanem a vírusok. Ezek a kórokozók a hűvösebb, nyirkos időben érzik jól magukat, könnyebben terjednek, ezért kaphatjuk el ősszel könnyebben a náthát.

Hamar ágynak dől az egész család

– Amikor valamelyik gyerekem piros orral, szipogva jön haza az iskolából, én már tudom, hogy hamarosan beteg lesz az egész család. Rendszerint 1-2 napon belül benáthásodik a másik gyerekem, és hamarosan a férjemet is ledönti a lábáról a meghűlés. A sorban mindig én vagyok az utolsó, mire engem is elkap a nátha, addig napokon át próbálok a család kedvére tenni, meg sem állok, egymás után főzöm a mézes-gyömbéres teákat, és hatalmas papírzsebkendő-halmokat dobálok ki a szemetesbe – sorolja Karola. – Mindig arra gondoltam, milyen jó lenne egy olyan készítmény, amelyet mi is használhatnánk, és a gyerekek is.

A légutak felszabadításában segít az orrspray

– Eddig kevésbé használtunk patikaszereket, mert az ősi módszerek híve voltam. Ám be kellett látnom, ha náthásak vagyunk, a légutakat több okból is fel kell szabadítani. Egyrészt, hogy visszaálljon a szabad orrlégzés, másrészt azért, hogy elkerüljük a szövődmények kialakulását. A gyulladt nyálkahártyát is meg kell nyugtatni. Ebben pedig nagy segítség lehet az orrspray – állítja Karola. – A régi bevált módszerek, mint a gyömbéres-mézes tea és a gőzölés is segíthetnek, de csak lassabban, ráadásul rengeteg plusz munkát adnak nekem.

A Reventil megkönnyítette az életem

– Az egyik anyukatársam jó tapasztalatain felbuzdulva az idén kipróbáltuk a Reventil orrspray-t, amelynek természetes eredetű összetevője, az ectoin gyulladáscsökkentő hatású, elősegíti a gyulladt orrnyálkahártya regenerációját és védi azt a kiszáradástól. Az ectoin egy különleges molekula, amelyet olyan egysejtű élőlényekben fedeztek fel, amelyek szélsőséges időjárási körülmények között is képesek voltak életben maradni. Az általuk termelt ectoin megvédi a sejtfelszínt a kiszáradástól, és sérülések esetén elősegíti annak regenerálódását. A Reventil orrspray olyan eszköz, amely 4 az 1-ben hatású: jelentősen mérsékli az orrdugulást, az orrfolyást, az arc- és fejfájást, a szaglás és az ízérzékelés zavarát. Az orrspray nem tartalmaz tartósítószert, és gyerekek is használhatják, ráadásul recept nélkül kapható a patikában. Nekünk sokat segített a Reventil, ha szükséges, ezentúl is használni fogjuk – szögezi le Karola.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz