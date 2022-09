Sokan közülük strandra sem mertek menni, nemhogy színpadra állni, most pedig másokat motiválnak. A versenyen résztvevő nők mind eltérő háttérrel érkeztek: van, aki ritka genetikai betegséggel küzd, másnak majdnem végzetes autóbalesete volt, de akadt olyan is, aki evészavar vagy épp egy válás után állt talpra. A BioTechUSA női inspirációs versenye, a Lifestyle Day az eredményhez vezető utat is mutatja, ezért is jóval több, mint egy egyszerű szépség-vagy egy fitneszverseny.

A versenyen minden évben egy egészségügyi problémára hívják fel a figyelmet, amellyel kapcsolatban nemcsak párbeszédet kezdeményeznek és edukálnak, hanem adományoznak is egy kapcsolódó szervezetnek. A közel 5 és fél millió forintos adomány idén a legrégebbi hazai felnőtt evészavar-központot, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjét támogatta.