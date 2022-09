Akár 400 kilométerre is eljuthat a pollen, nem tudunk elfutni az allergia elől

Tüsszögés, orrfolyás, torokkaparás nyáron. A tünetek alapján megfázásra gondolhatnánk, de az előbbiek pollenallergiát is jelezhetnek. Elmagyarázzuk, mik pontosan a pollenek, amelyek ártalmatlanok, mégis megkeserítik az életünket, illetve azt, mely növények okozzák a szűnni nem akaró tüsszentéscunamit.

Pollen: nélkülözhetetlen, egyeseknek mégis panaszt okozó növényi részecske

A pollenek a virágos növények szaporodásához nélkülözhetetlen mikrospórák. Ezeket a rovarok viszik egyik növényről a másikra, de a szél is besegíthet a szállításukban. Pollenből sem egyfajta létezik: a színes virágú növények pollenjei nehezek, nagyobb a súlyuk, így a rovarok nem tudják azokat felkapni és egyik növényről a másikra átvinni. Az emberi szervezet sok esetben a kisebb pollenekre reagál érzékenyen, amelyeket a szél visz messzire. Akár 400 kilométeres távolságba is eljuthatnak a porszemcsék, azaz képtelenség elmenekülni előlük – Magyarország egyébként is élen jár a pollenallergia-kitettségben.

Ezek az apró spórák nem láthatók szabad szemmel, noha érezni nagyon is érezzük őket. Az egyébként ártalmatlan pollenek az arra fogékony emberekből ellenanyag-termelést váltanak ki, amelynek következményeként szemviszketés, orrfújás és sok-sok tüsszentés jelentkezhet. Az allergiások szervezete a polleneket veszélyes anyagnak ítéli meg, így azt antigénként kezeli, vagyis behatolásukra ellenanyag-termeléssel reagál.

Hogy mitől lesz valaki fogékony az allergiára, az csak részben írható a genetika számlájára: tény, hogy az allergiára hajlamos szülő gyereke nagyobb eséllyel lesz allergiás, mint egy tünetmentesé. A növények pollenkibocsátása egyébként évről évre erősebb, minél melegebb az időjárás. Ennek oka, hogy a meleg és az emelkedő légköri szén-dioxid-koncentráció miatt a növények is máshogy fejlődnek, több pollent bocsátanak ki.

A leggyakoribb növények, amelyek bajt okozhatnak

Több mint 200 növény pollenjére reagál szervezetünk allergiás reakcióval, már ami a hazai helyzetet illeti. A pollenallergia szezonális jellegű, tehát a tünetek arra az időszakra koncentrálódnak, amikor a növények kibocsátják pollenjeiket. Ez februártól kezdődik, de még a nyár vége is sokaknak okozhat problémát.

Pázsitfűfélék: az allergiások leggyakoribb ellenségei, sok ezer fajt sorolunk ide, így értelemszerű, hogy virágzásuk is hosszú ideig tart.

Libatopfélék: júniustól kezdenek virágozni, augusztusban és szeptemberben keserítik meg leginkább az allergiások életét.

Útifűfélék: főleg a nyár közepén aktív a szórásuk, de még ősszel is jelen lehetnek a levegőben.

Parlagfű: a leggyakoribb gyomnak tartják a mezőgazdaságban, nagyon erős allergén, egyetlen tő növény is több milliárd pollent bocsáthat ki. Júliustól októberig virágzik.

