Papadimitriu Athina vécégurigából cipősámfát, a rezsiárak miatt pedig olajlámpást készített

Akár egy YouTube-videóban is elnéznék őt Erdélyi Mónikáék mellett.

A Mokka stábja járt Papadimitriu Athina vidéki otthonában: a színésznő megmutatta, milyen praktikákkal turbózta fel mindennapjait, illetve otthonát. Először megmutatta, milyen cipősámfát készített vécégurigákból.

Erről szeretnék beszélni: ez ismerős, vécépapír guriga, elnézést, hogy idehoztam. Ezt belerakom a cipőbe, ez olyan sámfa, hogy úgy áll tőle a cipő… nem kell kidobni.

Majd megmutatta, hogy a konzervek tetején található nyitófülből hogyan készített vállfatartót. Egyéb ötletei is támadtak: „Nagyon fontos, most, hogy mindent le kell kapcsolni, nincs áram, olajlámpást csináltam. A mécses is nagyon sokba kerül!” – mondta, az elkészítés hogyanját ismertetni azonban már nem maradt ideje.