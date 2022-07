Harry Styles-kurzus indul a Texasi Állami Egyetemen

Jövő tavasszal Harry Styles munkásságával foglalkozó kurzust indít a Texasi Állami Egyetem. Az órákat Louie Dean Valencia egyetemi docens tartja majd, erről a hétvégén ő maga posztolt a Twitter-oldalán.

– írta posztjában Valencia.

It’s official, official. I’m teaching the world’s first ever university course on the work of #HarryStyles is happening Spring 2023 at @TXST University (see description).

This is what tenure looks like. Let’s gooooo! 😊 pic.twitter.com/1z3vMZoxRV

— Louie Dean Valencia (@BurntCitrus) July 16, 2022