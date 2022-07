Így okozhat nyáron a légkondi prosztatagyulladást

A fertőzést elkapni nagyon könnyű. A prosztataproblémák megjelenhetnek még azokban a hónapokban is, amikor az idő meleg, felfázásra pedig kevés esély van.

Újra itt a nyár, a régen várt meleg! Rettentő nagy felüdülés, amikor érezzük, hogy az idő most már tényleg felmelegszik és végleg magunk mögött hagyjuk a hűvösebb napokat – de persze sokaknak ebből is adódhat problémája. A kánikulát nagyon nehéz elviselni egy hűtetlen lakásban, főleg akkor, ha adott esetben egy panel felső szintjén lakik az ember. Szerencsére ma már a legtöbbek számára elérhető, hogy klímával vagy valamilyen más hűtőberendezéssel szereljék fel az otthonukat. A megannyi jó tulajdonság mellett azonban ezek az eszközök is okozhatnak problémákat. Kiváltképp a férfiaknál.

Jellemző, hogy a nyár elmúltával, ahogy beköszöntenek a hűvösebb napok, a légkondiról mindenki elfeledkezik. Nem tartjuk karban, nem tisztítjuk, csak simán hagyjuk porosodni. A légkondi szűrőiben télen elszaporodnak a kórokozók, és ha nem tisztítjuk ki a következő használat előtt, akkor baktériumok egész serege veti rá magát az ember nyálkahártyáira. Miért veszélyes ez a férfiakra nézve? Azért, mert például a kismedence keringése jellemzően lassú, ami nem szerencsés az immunvédekezés szempontjából. Gyakori, hogy a keringésbe jutó kórokozók éppen ott tapadnak és bújnak meg, ahol az immunrendszer működése nem optimális. Ilyenkor egyenes út vezet a különböző prosztataproblémákig, a férfiak egyik legnagyobb átkáig.

A fertőzést nagyon könnyű elkapni akár egy jól hűtött munkahelyen vagy otthon még azokban a hónapokban is, amikor az idő meleg. De honnan tudhatjuk, hogy minket is érint a probléma, és áldozatául estünk a prosztatagyulladásnak?

A prosztatagyulladás tünetei nagyon változatosak és egyénenként teljesen eltérők lehetnek. A betegség az első alkalommal általában elesettséggel és levertséggel jár. Vannak, akik ilyenkor kellemetlen fájdalmat és feszülést éreznek a kismedencében, ami aztán a nemi szervekbe, de akár a végbéltájra is kisugározhat. A hosszú távon vissza-visszatérő, úgynevezett krónikus prosztatagyulladással együtt járó fájdalom helye változhat, továbbá negatív hatással lehet a nemi életre, az ejakuláció intenzív fájdalommal járhat, a fájdalomtól való félelem pedig idővel akár merevedési problémákat is előidézhet. Előfordulhatnak vizelési panaszok is, beleértve a gyakori vizelési ingert, a fájdalmas vizelést, a kellemetlen nyomásérzést a húgycsőben. Ha ezeket a tüneteket észleljük, szinte biztos, hogy gond van a prosztatánkkal, nem érdemes arra várni, hogy a tünetek megszűnnek maguktól, mindenképp ajánlatos orvoshoz fordulni.

Itt jegyezzük meg, hogy a prosztatagyulladás nemcsak rendkívül fájdalmas és kellemetlen, de lelkileg is nagyon megviseli a férfiakat. Sokan a kínok ellenére sem hajlandók orvoshoz fordulni, elhallgatják a tüneteket, mert a probléma sérti a büszkeségüket. Ilyen esetben fontos lehet, hogy a párjuk tudjon olvasni a legtöbbször elég egyértelmű jelekből.

Az állandó fájdalom, a nem múló kínok miatt törvényszerű, hogy a férfiak távolságtartóbbak, visszahúzódók lesznek. Ilyenkor párjaik hajlamosak a kapcsolatban vagy magukban keresni a hibát, ám vannak jellemző tünetek, amelyekkel együtt egészen más lesz az összkép. Gyanakvásra adhat okot például, ha a pár férfitagja többet jár vécére, mint korábban, illetve a szokásosnál gyakrabban kel fel éjszaka, mert pisilnie kell. Intő jel az is, ha nincs kedve összebújni esténként, ezzel együtt pedig csökken az igénye a szexualitásra, esetleg egyáltalán nem kívánja a szexet. Akkor is gyanakodni kell, ha arra panaszkodik a férfi, hogy enyhe fájdalmat, feszülést érez az alhasában, és ez a kellemetlen fájdalom folyton jelen van.

A férfiak általában nehezen kérik az urológus segítségét, ezért nagyon fontos, hogy valaki valahogy meggyőzze őket arról, hogy semmi szégyellni való nincs benne, és a prosztatagyulladás nem játék. A betegség a modern készítményeknek köszönhetően szerencsére nagyon jól kezelhető.

