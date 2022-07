Johnny Depp dalt írt az Amber Heard elleni rágalmazási peréről

A héten már meg is lehet majd hallgatni a szerzeményt.

Johnny Deppet megihlette a volt felesége, Amber Heard elleni hosszadalmas és nagy nyilvánosságot kapott rágalmazási per, ugyanis dalt írt róla. Ezen kívül egy másik számot is szerzett a színész, ezek a Jeff Beck brit gitárossal közösen készülő, 18 címet viselő albumon jelennek majd meg július 15-én.

A lemezről Beck azt mondta:

Amikor Johnny és én elkezdtünk együtt játszani, fellobbant bennünk a fiatalos lelkület és kreativitás. Azon viccelődtünk, hogy újra 18 évesnek érezzük magunkat, ezért lett ez az album címe is.

A Depp által írt két szám a This is a Song for Miss Hedy Lamarr és a Sad Motherfuckin’ Parade címet viseli, az utóbbi szól a bírósági tárgyalásról. Ezen kívül feldolgozások lesznek hallhatók az albumon, a duó többek között a Beach Boys, John Lennon és a Velvet Underground számait gondolta újra.

A színész Beck több koncertjén is fellépett már a nyáron, és a hírek szerint a jövőben is csatlakozik majd hozzá a színpadon az európai turnéja egyes helyszínein.

Rendkívüli megtiszteltetés, hogy Jeff-fel játszhatok és írhatok zenét. Ő egyike az igazán nagyoknak, és most már abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a testvéremnek hívhatom őt

– mondta a közös munkáról Johnny Depp.