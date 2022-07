Több mint fél éve szívja jófejsége árát egy brit férfi, aki hagyta, hogy a háza elé parkoljon egy idegen

Mivel nincs jogsija, ezért még akkor sem tudna elállni az autóval, ha lenne hozzá kulcsa. Mondjuk, az nagyobb probléma, hogy a kocsi gazdája nem hajlandó elállni, pedig még a parkolás előtt megegyeztek róla.

Egy angliai Plymouth-ban élő férfi nagyon megszívta, hogy kedves volt egy idegen sofőrrel: még tavaly év végén megengedte neki, hogy az autóját a házához tartozó kocsibeállón hagyja, és bár abban állapodtak meg, hogy ha használni szeretné a kocsibeállót, az idegen eláll onnan, ez azóta sem történt meg.

A pórul járt ingatlantulajdonos, Omar Badran – akinek a történetét a PlymouthLive nevű portál mutatta be – azóta is elkeseredettnek érzi magát a tavaly decemberi döntése miatt, mivel az autó gazdája a megbeszéltekkel ellentétben a mai napig nem tett semmit annak érdekében, hogy a jármű eltűnjön a kocsibeállóról annak ellenére, hogy Badran többször is megkérte erre.

Sokan mondták, hogy hülye vagyok, amiért megengedtem neki, hogy a kocsibeállómon parkoljon, pedig én csak egy kedves dolgot akartam tenni

– nyilatkozta a lapnak a férfi, majd így folytatta: „Azzal a feltétellel egyeztem bele, hogy amikor újra használni akarom a kocsibeállómat, akkor megtehetem”.

Utána is nézett, milyen eszközöket adnak a kezébe egy ilyen szituációban a jogszabályok, de sajnos egy „jogi szürke zónában” találta magát: a rendőrség, a helyi önkormányzat és a nagy-britanniai járműveket regisztráló hivatal sem tud neki segíteni. „Felhívtam az összes említett helyet, és azt mondták, hogy nem tudnak tenni semmit” – magyarázta Badran.

Végül sikerült megoldást találnia a problémára, majd egy hatalmas kartonpapírt helyezett az autó ablaktörlője alá a következő szöveggel:

„A kártérítési törvény értelmében ezt a járművet a 2022. 06. 27-től számított egy héten belül el kell távolítani, ha a tulajdonos nem veszi át.”

A jogi szakemberek azt is tanácsolták, hogy vegye fel a kapcsolatot az autó tulajdonosával, és adjon neki „ésszerű időt” a válaszadásra, mielőtt megszabadulna a járműtől. Mivel a kártérítési törvény nem határozza meg pontosan, mi számít „ésszerű időnek”, ezért Badran úgy döntött, két hetet ad a kocsi tulajának, amint megkapja a közlekedési hatóságtól a címét.

„Ez az egész nagyon elkeserít, én csak egy kedves dolgot akartam tenni” – idézi a LADbible a kartonpapíron feltüntetett határidő után megjelent cikkében Omar Badrant, akinek a jófejségét csúnyán kihasználták. De a cikkből az nem derül ki, lett-e eredménye a címzett elérhetősége híján a szélvédőre tett üzenetnek.