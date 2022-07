Hayden Panettiere évekig opioid- és alkoholfüggő volt, mára kigyógyult belőle

Szülés utáni depressziója csak súlyosbította a helyzetet.

Hayden Panettiere először beszélt évekig tartó opioid- és alkoholfüggőségéről, amire majdnem ráment a karrierje. A People magazinnak adott interjúban felidézte, hogy mindezek tetejébe szülés utáni depresszióval is küzdött. „Azt hittem, elértem a mélypontot, erre kinyílt alattam egy csapóajtó” – árulta el ezzel kapcsolatban.

A Hősök és a Nashville című sorozatokból ismert színésznő – akinek most hétéves kislányának Volodimir Klicsko ukrán profi ökölvívó az apja – egy idő után eldöntötte, hogy segítséget kér. Az elmúlt évben traumaterápiára járt és a rehabra is befeküdt. Mostanra olyan állapotba került, hogy már újra tud forgatni, valamint jótékonysági munkát végez: saját alapítványán keresztül gyűjt adományokat Ukrajna megsegítésére.

Nem volt könnyű, rengeteg hullámvölgyön vagyok túl. De még a legcsúnyább dolgokat sem bánom, amik velem történtek. Sikeresen megcsináltam. Úgy érzem, kaptam egy második esélyt

– fogalmazott a józanság és a boldogság felé vezető úttal kapcsolatban Panettiere, aki gyerekként kezdett színészkedni.

Mint mondja, 15 éves volt, amikor először felajánlott neki valaki egy pirulát, hogy felpörögjön egy interjú előtt. Akkor még nem tudta, hogy ez nem helyes dolog, és sejtelme sem volt arról, hova vezet majd mindez. Eleinte munka közben még nem ivott és drogozott, de egy idő után már ekkor sem tudta türtőztetni magát.

A terhessége alatt nem fogyasztott alkoholt, de gyereke születése után újra inni kezdett és a depresszióval is meg kellett küzdenie. Az önpusztító életmódjára a kapcsolata is ráment, a lánya saját érdekében pedig őt is inkább az apjához küldte Ukrajnába. „Ez volt a legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom. De a lehető legjobb anyja akartam lenni, és néha ez azt jelenti, hogy el kell engedni őket” – mondta.

Alkoholizmusa odáig fajult, hogy sárgaság miatt kórházba került. Ezek után ment rehabra, ahol nyolc hónapot töltött el. Mostanra meglelte a békéjét, de mindez mindennapos odafigyelést igényel részéről.