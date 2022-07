Bíró Ica a 89 ezer forintos nyugdíjáról: Ebből nem lehet megélni

A Blikk szólaltatta meg Bíró Icát, aki civil munkákat vállat az utóbbi időszakban. A Metál Lady nemrég megkapta a hivatalos értesítőt a nyugdíjának összegéről, nem volt elragadtatva.

Butikban dolgozik jelenleg eladóként, valamint recepciósként is tevékenykedik.

Az egyik egy butik, ahol eladó és amolyan tanácsadó vagyok. Szeretem, mert amikor a Metál Lady Butikomat működtettem, rengeteg nőnek segíthettem. Most ugyan nem a saját üzletemben állok a pult mögött, de ugyanúgy szeretettel csinálom. Valahogy meglátom, kinek mi áll jól, és ezt el is fogadják tőlem. A másik civil állásom gyönyörű helyen van, a Teleki-Wattay-kastélyban, ahol heti több alkalommal vállalok 24 órás recepciós szolgálatot. Gyönyörű a hely, ahová a kutyusaimat is vihetem. Korábban dolgoztam már őrző-védő szolgálatban is, nem ismeretlen a 24 órás beosztás, de ez azért sokkal kellemesebb.