Július 4-e a függetlenség hiányában elmarad – így tiltakoznak az amerikai hírességek az abortusztörvény ellen

Július 4-e az Amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb ünnepe. Az amerikaiak ezen a napon ünneplik a függetlenségi nyilatkozat 1776-os kihirdetését, mellyel országuk hivatalosan is elszakadt Nagy-Britanniától. Leggyakrabban felvonulásokkal, grill-partikkal, piknikekkel, baseball mérkőzések megrendezésével zajlik a nap, idén azonban több híresség is tiltakozásának adott hangot, miután bő egy héttel ezelőtt a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette az abortuszhoz való jogot.

– ezzel a szöveggel terjed egy bejegyzés az Instagramon, amit többek között Kim Kardashian és Kris Jenner is megosztott a saját oldalán hétfőn, hogy felhívják a figyelmet a függetlenség napja és a nők saját testük feletti függetlenségének hiánya közötti egyenlőtlenségre.

Eközben Katy Perry a Firework című slágerére hivatkozott a nők jogaival kapcsolatos Twitter-bejegyzésében.

– írta, utalva ezzel a megemlékezések egyik fontos kellékére, a tűzijátékokra.

Jessica Chastain szintén Twitteren tett közzé egy képet magáról, amelyen mindkét kezével bemutat. „Boldog »függetlenség« napját kívánok én és a reproduktív jogaim„ – szól a bejegyzése.

Happy “Independence” Day from me and my reproductive rights. pic.twitter.com/GoIuu4JhAq

— Jessica Chastain (@jes_chastain) July 4, 2022