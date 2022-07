Kijött a rehabról Steven Tyler, még tovább is volt ott, mint kellett volna

Májusban önként vonult be oda.

Még májusban írtunk arról, hogy rehabra vonul Steven Tyler, az Aerosmith frontembere. Az énekes függőségekkel küzd, ő maga jelentkezett a kezelésre, így az együttes nem is koncertezett azóta.

Kapcsolódó Rehabra vonul az Aerosmith énekese A zenekar több fellépését is lemondta, hogy Steven Tyler az egészségére fókuszálhasson.

A TMZ most azt írja, véget ért a rehabilitáció Tylernek, nagy előrelépéseket tett az énekes. A hét elején jelentkezett ki a létesítményből, ahol tartózkodott, és tovább is maradt az eredetileg tervezett 30 napnál. Mindezt azért tette, hogy megbizonyosodjon arról, jó úton halad. Tyler most teljesen tiszta és józan, fizikailag is összeszedte magát.

Tisztában van vele, hogy élethosszig tartó problémával küzd, és felismerte a függőséget, ami a szakemberek szerint egy jó jel.