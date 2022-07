The Sun: Taylor Swift és Joe Alwyn titokban eljegyezte egymást

Öt éve vannak együtt.

A The Sun brit bulvárlap arról ír, hogy Taylor Swift és Joe Alwyn hónapok óta jegyben járnak. Az énekesnő és színész párja híresen diszkrétek a magánéletüket illetően, az eljegyzés hírét is csak a hozzájuk legközelebb álló családtagjaikkal és barátaikkal osztották meg, és nem is tervezik a nagy nyilvánosság előtt bejelenteni azt. Swift állítólag csak „zárt ajtók mögött”, otthon viseli az Alwyntől kapott gyűrűt.

Öt évvel ezelőtt kezdtek randizni, jelenleg Londonban élnek. Alwyn, aki legutóbb a Baráti beszélgetések című sorozatban tűnt fel, Swift egyik leghosszabb és legrejtélyesebb pasija, előtte a nagy nyilvánosság előtt zajlott több kapcsolata is többek között Jake Gyllenhaallal, Harry Styles-zal, Calvin Harrisszel és Tom Hiddlestonnal.

A munkában is támogatják egymást, Alwyn több dal szerzésében közreműködött az énekesnő legutóbbi két albumán, igaz mindezt álnéven, William Bowery-ként tette. Swift több számát is Alwynről írta az elmúlt pár évben.