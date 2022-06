Molnár Gusztáv és felesége, Molnár-Fazekas Vivien cáfolják, hogy szakítottak

Azt nem tagadják, hogy nehéz időszakon vannak túl.

Szerdán számoltunk be róla, hogy szakított Molnár Gusztáv és felesége, Molnár-Fazekas Vivien. A hírt először a Blikk hozta le, a különválás tényét pedig a nő állítólag meg is erősítette a lapnak.

Molnár-Fazekas Vivien ekkor azt nyilatkozta, nem hagyja cserben a depresszióban szenvedő férjét, aki korábban öngyilkossággal fenyegetőzött, de Molnár harcát nem vívhatja meg. Reménykedik abban, hogy férje befekszik egy hosszabb rehabilitációs kezelésre.

Most egy darabig külön lakásban folytatjuk az életünket, mert ez kell ahhoz, hogy csinálja a terápiát, gyógyuljon, magára fókuszáljon.

A Fókusz a szakításuk kapcsán mindkettőjüket megkereste csütörtökön, de nem akartak nyilatkozni. A telefonban azonban határozottan cáfolták, hogy szakítottak volna, azt mondták ez mind csak pletyka.

Azt nem tagadják, hogy nehéz időszakon vannak túl, de most is az az álláspontjuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy megmentsék a házasságukat. Emiatt Molnár most egy hosszan tartó terápián fog részt venni, távol a feleségétől.

Egyelőre nem tudják, mit hoz a jövő, de mindketten szeretnék, hogy rendeződjön minden gond körülöttük és boldog házasságban éljenek tovább.