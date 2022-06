A Blikk arról számolt be szerda délután, hogy szakított Molnár Gusztáv és felesége, Molnár-Fazekas Vivien, akik a Nyerő Páros című celebvetélkedőben is megfordultak. A különválás tényét a nő megerősítette a lapnak.

Guszti most nem él velem… Picit megrogytunk az elmúlt egy évben, a történtek megviselték a kapcsolatunkat. Addig, amíg ő nem áll talpra, nem gyógyul meg, ez így is marad.

Hozzátette, Molnár Gusztáv most a gyógyulásra fókuszál (mint ismeretes, öngyilkossággal is fenyegetőzött nemrég), hiszen addig nem tudnak a kapcsolatukon fejleszteni, míg a színésznek gondjai vannak.

Én a végsőkig kitartottam mellette, támogattam, az összes energiámat felhasználtam erre, de be kellett látnom egy idő után, hogy nem akarhatom helyette én a gyógyulást, ez csakis rajta múlik. Amíg ő nem néz tükörbe és ismeri be, hogy baj van, hiába állok mellette. Most nem élünk egy fedél alatt, de beszélünk telefonon, nem engedtem el a kezét.