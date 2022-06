Chris Pratt bejelentette, hogy nem vallásos, pedig eddig mindenhol a kereszténységét hirdette

Chris Pratt egyike volt azoknak a hollywoodi hírességeknek, akik az elmúlt években köztudottan olyan karizmatikus egyházakhoz csatlakoztak, mint amilyen például a Hillsong. Ilyen gyülekezetbe jár többek között Kendall Jenner, Selena Gomez, valamint Hailey és Justin Bieber is, aki erről előszeretettel beszél nyilvánosan is.

Pratt most egy interjúban tagadta, hogy bármikor tagja lett volna a Hillsong gyülekezetnek, sőt állítása szerint sosem járt ilyen istentiszteleten, és senkit nem ismer az egyházból. Azt viszont elismerte, hogy a Los Angeles-i Zoe egyház miséit néha látogatja, ez egy szintén pünkösdista mozgalom. Hozzátette: idetartozása nem kizárólagos, feleségével, Katherine Schwarzeneggerrel például az egyik lányukat abban a katolikus templomban keresztelték meg, ahová a nő járt gyerekkorában.

A színész arról is beszélt, hogy egyáltalán nem tartja vallásos embernek magát.

A vallás elég elnyomó már egy jó ideje. Nem tudtam, hogy kvázi a vallásosság arcává válok majd, miközben igazából nem is vagyok egy vallásos ember. Azt hiszem, különbség van a vallásos lét – az ember által teremtett szokásokhoz való ragaszkodás, és az Isten, akiben amúgy nagyon is hiszek, kisajátítása – és aközött, hogy mindezt emberek irányítására használjuk, illetve arra, hogy pénzt vegyünk el tőlük, gyerekeket bántalmazzunk, területeket lopjunk és igazoljuk a gyűlöletet. Bármi is legyen; a gonosz, amely minden egyes ember szívében ott van, felmászott a vallás hátára és kéz a kézben jár vele