Újjászületés a fürdőkádban: így lett Justin Bieberből a kereszténység legeladhatóbb arca

Justin Bieber a fél életét már a nyilvánosság előtt élte le (tizenöt évesen robbant be, most huszonnyolc), és jó popsztárhoz hűen nemcsak a zenéjéből szerez bevételt, hanem a nevével fémjelzett ruhákból és parfümökből is. Akad azonban még egy „termék”, amelyhez pár éve az arcát adta, ez pedig a keresztény vallás. Ez akkora hatással lett az életére, hogy a sportautók összetörése, a kábítószer-problémái, a csapongó életmódja és a párkapcsolatai helyett mostanában leginkább a vallási karrierje miatt cikkeznek róla.

A celeblelkész, akinek Bieber mindent köszönhet

A Hillsongot 1983-ban alapították Ausztráliában, azóta már több kontinensen is megjelentek, jelen vannak többi között az Egyesült Államokban is. Globális vezetőjük hosszú időn át a most 68 éves Brian Houston volt, aki feleségével együtt alapította az egyházat. A férfi még manapság is ad ki könyveket, szerepel a médiában, és bár a szűk négy évtizedben a Hillsong arcává vált, idén le kellett mondania a vezetői tisztségéről, miután belső vizsgálatok kiderítették, hogy visszaélt a pozíciójával, és több nővel „helytelenül viselkedett” az egyházon belül.

A Hillsongnak saját lemezkiadója van, istentiszteleteiken is fontos szerepet tölt be a zene, ezek ugyanis többnyire táncos-éneklős összejövetelek. A pünkösdizmust követik, olyan csodáknak adnak hálát, amelyek a Szentlélekhez kötődnek. A pünkösdista mozgalom itthon is aktív: Majka nemrég például arról beszélt, hogy édesanyja is ezt az irányzatot követte, amikor a rapper még gyerek volt

A gyülekezet leghíresebb lelkésze sokáig Carl Lentz volt, aki Justin Bieber szemét is „felnyitotta”: a férfi New Yorkban tevékenykedett, folyamatosan a médiában szerepelt, ráadásul öltözködésének (illetve a közösségi médiának) köszönhetően divatikon vált belőle. Lentzet két éve rúgták ki a Hillsongból, mert „erkölcsi kudarcokat” vallott. Hogy ez egész pontosan mit jelent, az egy későbbi cikkből derül ki: ő maga ismerte el, hogy tizenhét év házasság után félrelépett egy muszlim dizájnerrel, akit „közel-keleti unikornisnőnek” hívott. Lentz felesége is az egyháznál dolgozott, neki is mennie kellett, ami egy kívülállónak talán furcsa, de az egyházi szabályzat szerint ilyen esetekben mindkét családtagtól „szabadulni kell”.

Bieber valamikor a 2010-es évek elején összebarátkozott egy másik celeblelkésszel, Judah Smithszel. Smith a nagy találkozásra így emlékezett vissza:

Az anyja eljött egy konferenciára, hallotta, ahogy beszélek. Adtam neki néhány felvételt, ő meg azokat játszotta Justinnak, amíg aludt éjszaka. Amikor aztán évekkel később találkoztam Bieberrel, csak annyit mondott, »régebben a te prédikációidra aludtam el«. Azt válaszoltam neki, hogy ilyet egyetlen prédikátor sem akar hallani.

Barátok is lettek, aztán Bieber életében egyre több magánéleti probléma adódott 2014 környékén, így Smith úgy döntött, felhívja Lentzet, hogy segítsen a fiúnak megtisztulni.

Keresztelkedés egy NBA-játékos fürdőkádjában

Bieber másfél hónapra odaköltözött Lentzhez és annak családjához, aztán egy nap térdre rogyott, zokogva átölelte a lelkész lábát, hogy neki márpedig szüksége van Jézusra. A közös imádkozás végén az énekes két szót intézett mentorához:

Keresztelj meg!

A lelkész időpontok és helyszínek után nézelődött, de Bieber közölte, hogy akkor és ott szeretne Jézus szolgálatába állni, a körülmények nem érdeklik. A Hillsong New Yorkban található székhelyének van egy nagy medencéje a keresztelkedésekhez, de mire odaértek Bieberrel, a fél sajtó már várt rájuk, ugyanis kiszagolták az ügyet. Új hely után kutattak, Lentznek pedig eszébe jutott egy jó barátja, az NBA-kosaras Tyson Chandler, akit fel is hívott. Mivel a kosaras két méternél is magasabb, azt remélték, a fürdőkádja alkalmas lesz a beavatáshoz – a sportoló lakására érve Chandler felesége étellel, itallal, törölközővel készült a keresztelésre, Bieber pedig aznap újjászületett a fürdőkádban.

Lentz innentől kezdve játszott egyre komolyabb szerepet Bieber életében: az énekes rajta keresztül találkozott későbbi feleségével, Hailey Bieberrel is. Eljegyzésüket követően Lentz már arról prédikált több millió követőjének, hogy „Isten időzítette így a találkozásukat”, és hogy „Jézus és a Szentlélek útmutatásával” lesznek egymás tökéletes társai.

„Ez a fiú mindössze 21 éves. Mérgező világban él, szeretne kitörni belőle” – nyilatkozta Lentz Bieberről a keresztelés után egy évvel.

Úgy érzem, csodás a kapcsolatom Istennel. Tele vagyok szeretettel, amit át akarok adni minden embernek

– ezt pedig már Bieber mondta a GQ-nak adott, bő egy évvel ezelőtti interjújában. A hit terjesztésére az Instagram-fiókját használja, ahol több mint 240 millió követőjének posztol videókat arról, ahogy feleségével egy Los Angeles-i templomba, a Churchome-ba jár, ahol lelkészbarátja, Judah Smith celebrál miséket. Smithnek akadnak fura nyilatkozatai: egyszer arról beszélt, feleségével már több mint kétezerszer szexelt, és nála ez a fokmérő azt illetően, hogy mennyire jó ember valaki. Bieber nemcsak a beszédeket osztja meg innen, de az egyházhoz csatlakozásra is buzdít, illetve arra, hogy töltsék le az alkalmazást, amit az egyház készített.

A Jézusnak mondott köszönetnyilvánítás szinte mindennapossá vált a közösségi oldalain:

Hálás vagyok, hogy Jézus mellett járhatok, amikor ő vezet az utamon.

De túl messzire sem kell mennünk: nemrég az énekes fél arca lebénult egy fertőzés miatt, ezt követően elmondta, egyedüli vigaszt az jelent számára, hogy tudja, Jézus vele van ilyenkor is. Nemcsak szavakkal, tettekkel, hanem tetoválásokkal is alátámasztotta már az énekes, mennyire vallásos:

2011-ben magára varratta Jézus Krisztus nevét héberül.

2012-ben egy Jézus-arcképet és imádkozó kezeket.

2013-ban Krisztus nevének görög kezdőbetűjét, az angyalként megjelenő akkori barátnőjét, Selena Gomezt , valamint egy keresztre feszített földgömböt.

, valamint egy keresztre feszített földgömböt. 2014-ben a szeretet és megbocsátás szavakat, valamint egy óriási keresztet.

2015-ben angyalszárnyakat a nyakára.

2016-ban egy apró keresztet a szeme közelébe.

2019-ben a Vogue-nak adott interjút az énekes, amelyben érdekes módon pont azt emelte ki, hogy nem tartja magát vallásosnak.

Ez sok embert összezavar. Én Jézus történetében hiszek, de a vallási elitizmusban nem. Abban sem, hogy valakik csak azért jobbak nálam, mert templomba járnak és oda bizonyos ruhát vesznek fel.

Ugyanabban az évben ennél érdekesebb dolgokról is beszélt a témában: például, hogy Isten nem azt kéri, hogy ne szexeljen a feleségével, szimplán csak meg akarja védeni a fájdalomtól, mert a „szex fájdalommal jár”.

Nők és férfiak azért szexelnek, mert nincs rendben az önbecsülésük. Nem érzik jól magukat a bőrükben. Én emiatt akartam Istennek szentelni magam, azt éreztem, jobb lesz a lelkem ettől. Ő jutalmazott meg Hailey-vel.

Hailey Bieber azt nyilatkozta 2021-ben, hogy a hitük tartja együtt őket, ez a legerősebb összetartó erő a kapcsolatukban.

A vallás menő

Az ausztrál ABC News oldalán 2020-ban jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, miért Justin Bieber és Kanye West lettek az amerikai modern kereszténység arcai. A lap megszólaltatta Daniel White Hodge amerikai professzort, aki szkeptikus a popzene vallásos üzeneteivel: „A művészek vajon tényleg művészi okokból beszélnek a vallásosságukról, vagy csak albumot akarnak eladni?”.

Dr. Hodge saját példájával érvel: fiatal kutatóként sok dolgot nem mert kimondani, ma már érettebb fejjel nincs ilyen gondja. Szerinte Bieber és Kanye West is művészi karrierjük más-más szakaszában járnak: Bieber sokat tombolt, kvázi megőrült, majd lenyugodott, így jött a kereszténység előtti tisztelgés, ami egy jól kitervelt marketinggépezet új pillére is lehet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a pünkösdi irányzatú egyházak egyébként is gyorsan növekednek, és főleg a fiatalok körében népszerűek, akár racionális indokok is meghúzódhatnak Bieber hirtelen jött vallásos posztjai mögött.

A Hillsong egyház pontosan illeszkedne ebbe a mintába: trendkövetők, fiatalos lelkészekkel dolgoznak, akik a prédikálás mellett olyan elismert művészekkel pózolnak az Instagramon, mint amilyen Bieber. Ez persze nevezhető kölcsönös marketingfogásnak is a felek részéről.

A Vox 2019-ben foglalkozott azzal egy terjedelmes cikkben, hogy a kereszténységet miként próbálják meg ezek a típusú karizmatikus egyházak menővé varázsolni a fiatalok körében, miközben a hagyományos egyházak nem tudják magukhoz csábítani a tizenéveseket és a fiatal felnőtteket. Úgy tűnhet, ahol Chris Pratt, Kendall Jenner, Selena Gomez vagy éppenséggel Bieber feltűnnek, azok a gyülekezetek valami mást, érdekesebbet kínálnak a vallás terén, mint a hagyományos egyházak. Ráadásul azt a korszakot éljük, mikor a fiatalokat nehezen lehet vallás felé terelgetni, kétségtelenül jól járnak a karizmatikus egyházak azzal, ha minél több sztárt gyűjtenek maguk köré.

Elvégre ahol sztárok tűnnek fel, ott hamarosan az ő rajongóik is felbukkannak.

A már említett Carl Lentz például a vallás szót nem is szereti használni, szerinte ezzel nem felkelteni lehet az emberek figyelmét, hanem inkább elveszíteni. A lap kiemeli, a Lentzhez hasonló lelkészek valójában influenszerek: követik a divatot, jól fésültek, közösségi oldalaik folyamatosan frissülnek, sztárokkal szelfiznek, azaz sokszor szembemennek az evangélium materializmusellenes felfogásával. Lentzet hipszter szívtiprónak nevezik, egy beszédében kitért már erre: neki fogalma, sincs mit jelent ez – mondta, miközben motoros bőrdzsekit viselt.

A gyülekezeti weboldalaik letisztultak, modernek, az istentiszteletek inkább divatbemutatónak tűnnek, és azokat a fiatalokat is szívesen látják vasárnap délelőtt, akik csúnyán felöntöttek a garatra előző este.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Carl Lentz (@carllentz) által megosztott bejegyzés

Bieber élettörténete megtestesíti azt, amit a karizmatikus egyház akar üzenni akar a híveinek: alapvetően csupa rossz dolgot teszünk mi, emberek, épp ezért szükségünk van Isten kegyelmére.

Az kétségtelen tény, hogy a Hillsonghoz hasonló egyházak elfogadónak tűnnek, nem osztják meg politikailag sem a táborukat (nem köteleződnek pártokhoz, nem vesznek részt semmilyen kampányban), noha a határvonalaik már nem ennyire lazák. Például az alapító, Brian Houston azt írta egyszer egy bejegyzésében, hogy egyháza minden embert szívesen lát, de bizonyos életmódokat nem fogad el.

Hogy világosan fogalmazzak: nem rajongunk a melegek életmódjáért, emiatt tudatosan nincsenek is meleg emberek vezetői pozícióinkban.

Magyarán: többnyire konzervatív szemléletmóddal működnek, profi kommunikációval és marketinggel, menő lelkészekkel, celeb követőkkel. Azaz, míg a felszínen jóval izgalmasabbnak tűnik a működésük, kicsit mélyebbre ásva már nem sok minden különbözteti meg őket a hagyományos egyházaktól.