A legmenőbb angol fesztiválon már a hajnali futók is megjelentek

Bár a háború valamelyest beárnyékolja, most van az első igazi fesztiválszezon a koronavírus-járvány elindulása óta, így Nagy-Britannia leghíresebb fesztiválján, a Glastonburyn is rengetegen lehettek olyanok, akik szerették volna bepótolni az összehányt sátorban való fetrengést, és a sárban dagonyázást.

De a lenti, Twitteren megjelenő videóból úgy tűnik, idén már voltak olyan felelős fesztivállátogatók is, akik nem egy ébredés utáni sörrel vagy egy felessel, hanem egy kis futással szerették volna berobbantani a napjukat.

– írta egy megrökönyödött Twitter-felhasználó, egy másik pedig azzal kontrázott rá, hogy még egy videót is megosztott egy csapat futóról.

Wouldn’t have believed it if I hadn’t seen it with my own eyes 🤯 pic.twitter.com/pcIMGIiNS6

— Seamus McNally (@Seamus_McNally) June 24, 2022