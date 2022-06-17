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Élet-Stílus

Rendhagyó kérdéseket tettünk fel az utca emberének

admin Katz Dávid
admin Hirdetés
2022. 06. 17. 13:25
A feje mindenkinek fáj, van, akinek többet, míg másnak kevesebbet, de már egész fiatalon megismerkedünk vele. Egy egyedi kérdéssort állítottunk össze, aminek megválaszolásával kiderül, hogy a fejfájósok melyik csoportjába tartozunk. A szórakoztató kérdéseket kivittük az utca emberének.
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