Gálvölgyi János: Egy párt van, és négyévente szavazunk a Hazafias Népfront valamelyik kiválóságra

A hvg.hu-nak adott interjút Gálvölgyi János most megjelent, Hivatásos rajongó című könyve kapcsán, a beszélgetésben szó esett Pintér Béla egyik darabjáról, a Marshal Fifty-Sixről, melyben a színész is szerepet kapott. A mai magyar közállapotokról szóló darabról így vélekedik Gálvölgyi.

Gálvölgyi nem lát arra utaló jeleket, hogy konszolidáció indulna el a kultúra és a színház területén: „Miért indulna el? Nem vettem észre az elmúlt tizenvalahány évben, hogy akár egy apró gesztust tettek volna a másik irányba”. A színész szerint ez a kormány szempontjából így van rendjén.

Mindent meg kell tenni, hogy az övék legyen minden. És az övék is. Meg is döbbenek mindig, ha elmegyek a benzinkúton az újságos polchoz, hogy még van egy olyan napilap, és egy-két hetilap (igaz, ezek mindig le vannak takarva), amely nem feltétlenül a kormánypártiakhoz szól. Ha majd ezek a lapok is megszűnnek, akkor végre békében fogunk élni, véget ér a torzsalkodás, a gyűlölködés, szeretni fogjuk majd egymást.

A színész azt is elmondta, szerinte a kabaré halott, az mindegy, lenne-e érdeklődés a műfaj iránt.

Hogy az embereket mi érdekli, az senkit nem érdekel. Az embereket érdekelné az oktatás, az egészségügy, de úgy látom, mást ez nem nagyon érdekel. Most a belügyminiszter fogja irányítani az egészségügyet. Eddig az volt, hogy ha valaki betartja a tízparancsolatot, akkor meggyógyul a lúdtalpa. Most úgy látszik, valami parancsszóra majd elmúlik az influenzája. Most vannak a stand uposok, akik között van is egy kitűnő tehetség, a Bödőcs. De kabaré már nincs. Lehet, hogy írók nincsenek már, mert aki le tudott írni három mondatot egy poénnal, az elment stand uposnak.