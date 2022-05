Sydney van den Bosch és édesanyja két hónap különbséggel estek át masztektómián

Az influenszernek decemberben mindkét mellét eltávolították.

Hét elején derült ki, hogy Sydney van den Bosch dupla masztektómián esett át. A családjában több rákos megbetegedés is volt, ezért édesanyjával együtt mindketten nagyon komolyan vették a prevenciót és rendszeresen jártak szűrésre. Az influenszer édesanyja, Anita 30 éves volt, amikor daganatot találtak az egyik mellében, amit végül el is kellett távolíttatnia.

Nemrégiben a lánya unszolására egy speciális vizsgálaton is részt vett, ami kimutatta, hogy továbbra is hajlamos a betegségre, így indokolttá vált, hogy a másik mellét is levegyék. A szóban forgó tetszet végül a Szerencskerék háziasszonya is elvégeztette, ő is pozitív eredményt produkált. Ezután elment egy mammográfiás vizsgálatra is, ahol egy csomót is találtak a mellében. Ekkor eldöntötte, hogy mindkét mellét eltávolíttatja, hogy megelőzhesse a betegséget.

Így biztos volt, hogy engem is műteni kell. Én azonban nem akartam azon végig menni, amin a mama évekkel ezelőtt. Hiába vették ki a daganatot, utána is aggódhatott, nem újul-e ki a betegsége. Ezért azt kértem az onkológusomtól, vegye le mindkét mellem

– mondta a Bestnek Sydney van den Bosch.

Az influenszer műtétjét februárra tervezték az édesanyjáéval együtt, de végül két hónap előbb kellett átesnie az operáción, mert egy decemberi vizsgálat során kiderült, hogy romlott az állapota. Van den Bosch hálás azért, amiért a műtét elvégzése után már nem volt szüksége kemoterápiára, és úgy véli, sokkal erősebbek, szívósabbak is lettek az édesanyjával. Örülnek annak, hogy élnek, és fontosnak tartják, hogy nyíltan beszéljenek a mellrákról, hiszen ezzel akár mások életét is megmenthetik.