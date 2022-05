Berki Mazsi: A fájdalmunk leírhatatlan. Még nincsenek szavak

Először posztolt Berki Krisztián halála óta.

Péntek reggel írtuk meg, hogy meghalt Berki Krisztián. Halála körülményeiről a rendőrség úgy fogalmazott, kizárták az idegenkezűséget, tehát nem gyilkosság történt. Azóta megírtuk azt is, hogy a nyomozás során kábítószergyanús anyagokat találtak Berki lakásán, ahol a nyomozás folyt. A hír óta több ismert személy, például Hajdú Péter vagy Schobert Norbert is megemlékezett Berki Krisztiánról, ahogy korábbi párja, Hódi Pamela is megszólalt.

Most felesége, Berki Mazsi posztolt közös fotót férjével, az Instagram-oldalán a bejegyzésben pedig leírt néhány mondatot a történtekkel kapcsolatban.

🤍 A fájdalmunk leírhatatlan. Még nincsenek szavak. 🤍 Kérem a sajtót és Mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a gyászunkat és a férjem kegyeleti jogait. 🕊 Így is nagyon nehéz minden. Köszönöm a gyógyító gondolatokat és az együttérző üzeneteket, hívàsokat.🤍 Kérlek Benneteket mellőzzétek a ,,baráti” interjúkat, hisz az igaz barát most nem beszél, maximum elmondja/leírja mennyire szerette őt🤍A találgatás nem megoldás, amint készen állok, jelentkezem. 🤍 Ez volt az utolsó közös képünk 🖤 A kép május 5.-én készült a kislányunk fél éves születésnapján. Berki Renáta, feleséged, ki mindig szeretni fog téged 🤍🕊