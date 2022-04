Ipsos: Magyarország a világ három legboldogtalanabb országa között van

Globális boldogságtérképet készített a közvélemény-kutató cég.

Megjelent az Ipsos közvélemény-kutató globális boldogságtérképe, amelyet az Rtl.hu mutatott be.

Az idézett felmérésben 30 ország lakóit kérdezték meg, hogy mennyire érzik magukat boldognak, és hogy mit tartanak a boldogság forrásának.

Az eredmények szerint jelenleg Hollandiában a legjobb, az országban élők 86 százaléka vallotta magát boldognak, ez a szám a második helyezett Ausztrália esetében 85, míg a holtversenyben harmadik Kínánál és Nagy-Britanniánál 83-83 százalék volt. A dobogósokat India, Franciaország, Szaúd-Arábia és Kanada követi.

A közvélemény-kutatás szerint Törökországban a legszomorúbbak az emberek, a török lakosság csupán 42 százaléka vallotta magát boldognak, míg Argentínában 48.

A harmadik legboldogtalanabb ország Magyarország lett, a megkérdezettek hajszálnyival több mint fele, 51 százaléka érzi csak boldognak magát, a lakosság 13 százaléka viszont kifejezetten boldogtalan az országban.

Az eredményünk azért is jelzésértékű, mert az Ipsos kutatása szerint globális átlagszinten a boldogság elterjedtsége most magasabb, mint 2020 közepén, néhány hónappal a Covid-19 világjárvány után, sőt, még a világjárványt megelőző hónapokhoz, vagyis 2019 közepéhez képest is.

A felmérés szerint az emberek leginkább az egészségüket és jólétüket,a családjukat, valamint a céltudatosságot tartják a boldogság legfőbb forrásának, ezt követi az életkörülmények, a biztonságérzet és a kontroll, a természetben való tartózkodás, az értelmes munka és a minél több pénz.

A magyarok számára a gyerekvállalás a globális átlagnál előrébb helyezkedik el, és a boldogság szempontjából fontos a természetben eltöltött idő is.

Az Ipsos kutatása szerint a közösségi média használata, vagy a politika nem javítja a világ polgárainak boldogságérzetét.