Szívroham után még végigdolgozta a műszakot a futár

Az Amazon csomagjait kézebesítő Neil Martin március 16-án délután 2 körül épp a furgonját vezette, amikor furcsa tüneteket kezdett érezni: mellkasi fájdalom gyötörte, szédült és verejtékezett. A 46 éves prescoti férfi úgy gondolta, ez cseppet sem vicces, úgyhogy megpróbált betelefonálni a cég központba, de nem sikerült elérni a kollégáit.

A Liverpool ECHO című lapnak nyilatkozva elmondta: írt egy üzenetet, amiben jelezte, kér egy visszahívást, ugyanis mellkasi fájdalmat érez, szédülök, el kell mennie kivizsgáltatni magát. Az Amazon alvállalkozójaként működő, Martint foglalkoztató Deva cégtől később meg is jött a válasz: közölték, hogy valaki át tudja tőle venni a csomagok felét,

de többet sajnos nem tehetnek, a kiszállítások másik fele rá marad.

A kétgyerekes apa végigcsinálta a műszakot, de egyre rosszabbul érezte magát: állandóan félre kellett állnia, olykor már alig látott. Végül este fél hétkor szállt ki a furgonból. Otthonról egyből a sürgősségire ment a feleségével; az orvosok azonnal látták, hogy valami nincs rendben.

Az első vizsgálatok után közölték, 320 a pulzusa, és aznap szívrohamon esett át.

Az orvosok azt kérdezték tőle, miért várt eddig, ahelyett, hogy bejött volna megvizsgáltatni magát. Martin tíz napot töltött a kórházban, majd átszállították egy szívklinikára, és csak utána engedték haza, hogy otthon lábadozzon.

Az Amazon alvállalkozójaként működő, Martint foglalkoztató Deva cég vizsgálatot indított. A vállalat azt állítja, hogy a férfi megzsarolta a főnökét, pénzt kért tőle, hogy ne beszéljen az esetről a sajtónak, de időközben már nyilatkozott a lapoknak. Martin visszautasította a cég vádjait.

Neil Martin, 46, experienced chest pains, dizziness and cold sweats while behind the wheel https://t.co/bv0pCQwGNo

— Liverpool Echo (@LivEchonews) April 10, 2022