Nyári Dia személyi edzőnek készül

Tanítással szeretne foglalkozni.

Nyári Diával beszélgetett az nlc.hu magazin, amelyben szóba került a nemrég forgatott Hotel Margaret, ahogy a családi életéről is beszámolt picit. Elmondta, hogy mivel a sorozat forgatása idején a családja is Tihanyban volt, minden nap találkozott fiával és párjával, ahogy az is kiderült, hogy párjával rendszeresen töltenek időt csak kettesben, ahogy második gyereket is tudatosan terveznek. Karrierjével kapcsolatban kifejtette, hogy mindig is szenvedélye volt a sport és a mozgás, így szeretne a jövőben azzal is foglalkozni.

Az utóbbi időben elkezdtem feleleveníteni az edzői tanulmányaimat, fontos lett számomra az egészség és a testedzés. A színház örök szerelem marad, de B tervem is van már. Az a vágyam, hogy tanítsak, funkcionális edzést szeretnék oktatni, személyi edző leszek nemsokára. De ez nem súlyokkal való edzést jelent, hanem saját testsúlyos mozgást.

Ezzel kapcsolatban még kiderül, hogy Nyári Dia különben már túl van már egy félmaratonon, most pedig egy versenyre készül, ami Párizsban lesz megtartva.