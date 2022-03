Még az igazi denevérek is kíváncsiak az új Batman-filmre – videó egy mozizó bőregérről

A texasi mozilátogatók minden bizonnyal többet kaptak, mint amire számítottak, amikor péntek este megnézték a legújabb Batman-filmet, miután egy (vagy több) élő denevérnek (is) sikerült bejutnia a vetítésre.

A Texas állambeli Austinban található Cinépolis moziban repkedő és lebegő denevérről készült felvételt egy Jeremiah24 néven twitterező tette közzé, aki a nézőtéren ült, és nem hitte el, amit látott.

Az indy100 által is bemutatott videót – ami pár nap alatt 1,8 millió lejátszást, több mint 24 ezer lájkot és közel 4 ezer megosztást zsebelt be – az alábbi szöveggel osztotta meg a férfi:

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi

Bár a videón csak egy denevér látszik, a későbbiek szempontjából ez a részlet igazából mindegy:

Az illetéktelenül a teremben tartózkodó állat vagy állatok miatt ugyanis szüneteltetni kellett a vetítést, mivel a szárnyas emlősöket a mozi munkatársainak nem sikerült egyedül kitessékelniük, és állatvédőket kellett hívniuk egy helyi televízió, a KXAN-TV beszámolója szerint.

Egy másik néző videója azokat a pillanatokat mutatja be, amikor a mozi egyik munkatársa tájékoztatja őket arról, hogy a kivetítőt és a terem összes fénye le lesz kapcsolva, mert meg akarják próbálni átterelni a denevért egy másik szobába.

– zárult a tájékoztatás, amire a nézőtéren ülők kitörő kacajjal reagáltak.

I was there. They tried to bait it into flying out pic.twitter.com/tkPLMJdtbm

— Vincent Genovese (@sparty1211) March 5, 2022