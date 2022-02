Blake Lively púdere találkozott a fotósok vakujával

Valahogy nem passzol a az arc és a bőrszíne egymással.

a napokban zajlik a New York-i divathét, ahol a tervezők a 2022-es őszi/téli kollekciót mutatják be, természetesen divatbemutatóval. A különböző eseményeken általában sztárok is szeretnek megjelenni, ami nem maradt el most sem, a keddi Michael Kors show-n például olyan influenszer/modellek vonulnak fel, mint Emily Ratajkowski és Gigi Hadid.

A helyszínen tiszteletét tette Blake Lively is, aki nyilvánvalóan Michael Kors márkajelzésű ruhában érkezett, ha már a tervező divatbemutatójáról volt szó. Készültek is képek a színészről, akinek a vaku miatt mintha kicsit fehérebb lenne az arcszíne a kelleténél, legalábbis egészen más színű lett az arca, mint a teste többi része. Mutatjuk, hogy miről is van szó: