Naomi Campbell a brit Vogue címlapján, kisbabájával a kezében pózol

Az anyaságról is szó esik az interjúban.

Naomi Campbell tavaly, Instagram-oldalán jelentette be, hogy anyuka lett. Ez a hír elég sokakat meglepett, hiszen korábban sosem beszélt az ezzel kapcsolatos terveiről. Az ötvenegy éves modell most a Vogue-magazin brit kiadásának címlapján pózolt lányával, a fotózáshoz természetesen pedig interjú is társult. A beszélgetés során elmondta, nem szeretné elárulni a lánya nevét, ahogy azt is kötve hiszi, hogy a közösségi média oldalakon mutogassa egyhamar. Kiderült viszont, hogy hamarosan elkezdi saját könyvét, amit az interjú alapján főként az anyasággal kapcsolatos tapasztalatairól ír. Elmesélte, hogy a gyereket nem örökbe fogadta, hanem a saját lánya.

Nagyon jó gyerek, jól alszik, szinte alig sír, és azt mondják, nagyon éber a korához képest. Most kezdett el integetni a kezével, ami nagyon szórakoztató. Rengeteget nevet és már épphogy elkezdett beszélni. Talán még az is lehet, hogy előbb kezd el járni, mint mászni. Hat foga is kinőtt

– mesélte róla a magazinban Campbell, aki azt is elmesélte, hogy csak nagyon kevés embert avatott be, mikor eldöntötte, anya szeretne lenni.