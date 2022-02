Magánszemélyek árulják az interneten „az utolsó csirkés Big Mac”-et

Mindössze néhány napig szerepelt a brit McDonald’s-ok étlapján a csirkés Big Mac, a nagy kereslet miatt aztán – egy időre legalábbis – eltűnt a kínálatból.

A gyorsétteremlánc brit rajongói csalódottak voltak, miután kiderült, hogy a nemrég bevezetett új burgerfajtát máris levették az étlapról – írja a Sun brit bulvárlap. Február 1-jén kezdték el árulni az Egyesült Királyságban az óriásszendvics csirkés verzióját, és 11-én már be is jelentették Twitteren, hogy „elfogyott”.

Well, that escalated quickly. Your love for the limited edition Chicken Big Mac knew no bounds and it’s sold out almost everywhere. Thank you for lovin’ it even more than we thought you would, it’ll be back soon pic.twitter.com/8hEYNTF90R

— McDonald’s UK (@McDonaldsUK) February 11, 2022