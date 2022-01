Drogszállító drón zuhant egy házra Ohióban

Fura zajt hallott december 30-án, délelőtt fél tizenegy körül egy 17 éves lány az ohiói Mansfieldben. Amikor kiment a házból, hogy megnézze, mi lehetett az, egy drónt talált, amihez egy gyanús csomagot erősítettek, a jelzőfényeit pedig szigetelőszalaggal takarták le – írja egy helyi hírportál.

