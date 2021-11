Ritka alkalom, hogy Ashley Olsen vörös szőnyeges eseményen jelent meg

Ráadásul ikertestvére nélkül.

November 10-én, New Yorkban tartották meg a CFDA-díjátadót, ahová még 2014-ben Rihanna átlátszó, csillogó ruhában jelent meg. Az idei eseményen olyan sztárok vettek részt, mint Zendaya, Emily Blunt vagy Drew Barrymore. A díjátadóról készült fotók alapján a gálán jelen volt az Olsen ikrek egyike, Ashley Olsen is, akit már hosszú évek óta szinte sosem lehet látni bármilyen nyilvános eseményen, ahogy lesifotók is csak nagyon ritkán készülnek róla. Az idei díjátadóra való megjelenését viszont nem igazán gondolta túl, egy hatalmas fekete blézert és fekete nadrágot választott.