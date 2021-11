Tóth Gabiékat Merkely Béla oltotta be a harmadik vakcinával

Az énekesnő ruhája ezúttal sem nélkülözte a népi motívumokat.

Instagram-oldalán egyaránt beszámolt róla Tóth Gabi és Tóth Vera is, hogy megkapták a koronavírus elleni harmadik vakcinát. Ennek apropóján fotót is készítettek, melyen a két énekesnő mellett Krausz Gábor és Merkely Béla is rajta voltak. Tóth Vera egyértelműsítette aztán, hogy Merkely oltotta őket.

A harmadikon is túl… Köszönjük Dr. Merkely Bélának, hogy rendelkezésünkre állt és beoltott minket!