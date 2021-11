A 21 éves Kornél a barátnőjével jelentkezett a Ninja Warrior versenyébe, kisfilmjükben pedig a megismerkedésük mellett arról is mesélt, hogy milyen tervei vannak a jövőjével.

Van egy komoly életcélom, mégpedig az, hogy 25 éves koromban sikerüljön nyugdíjba vonulni és ezért mindent meg is teszek. Édesapukámnak az építőipari cégében dolgozom, mellette tanulok devizakereskedést is és van, hogy erotikus fotókat is vállalok jó pénzért